جلیل غفاری رهبر، عضو ستاد اجرایی این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در بخش ریالی (داخلی) ما 1500 مترمربع غرفه فروخته‌ایم که حدود 200 متر مربع بیشتر از سال گذشته (1300 مترمربع) است. در قسمت ارزی (خارجی) نمایشگاه نیز 1700 مترمربع غرفه به فروش رفته است که 10 درصد بیشتر از دوره قبل است.

رئیس اتحادیه صحافان تهران فضای نمایشگاه امسال را (اعم از غرفه‌ها و نیز فضای محوطه) مجموعاً 15 هزار مترمربع برآورد کرد و افزود: امسال غرفه‌های نمایشگاه در 11 سالن برپا شده‌اند. ضمن اینکه سالن 38A هم به نمایشگاه اضافه شده و مشکلی از بابت فضای نمایشگاهی وجود نخواهد داشت.

غفاری رهبر افزود: در بخش ریالی (داخلی) نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی حدود 430 تا 440 شرکت و در بخش ارزی نیز حدود 60 تا 70 شرکت خارجی حضور یافته‌اند و مجموعاً 500 غرفه را اجاره کرده‌اند.

این عضو ستاد اجرایی نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی همچنین با اشاره به یک مصوبه دولت در مورد نحوه حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌های ایران و در واقع وجه نسبتاً زیادی که آنها باید برای این حضور بپردازند، گفت: بر اساس این مصوبه ما مجبور بودیم بابت هر متر غرفه در بخش ارزی 240 یورو از شرکتهای خارجی دریافت کنیم و این برای شرکت‌های بزرگی که برای نصب ماشین‌آلاتشان نیاز به فضای بیشتری دارند، بسیار هزینه‌بر بود.

غفاری اضافه کرد: همچنین مسئله تحریم و اینکه شرکت‌های خارجی بزرگ نمی‌توانند به راحتی نسبت به حواله وجه اجاره غرفه اقدام کنند، باعث شد در این دوره برخی شرکت‌های مهم حضور نداشته باشند.

وی لزوم تسهیل در حضور شرکت‌های معتبر خارجی را برای دوره‌های آتی نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی یادآور شد و گفت: متاسفانه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که 95 درصد مواد خام اولیه صنعت چاپ و بسته‌بندی ما، وارداتی است و لازم است که امکان حضور شرکت‌های خارجی بیشتر تسهیل شود.

غفاری در پاسخ به این سئوال که «فکر نمی‌کنید یکی از دلایل حضور کمرنگ شرکت‌های خارجی در نمایشگاه ما، نزدیک شدن به ایام تعطیلات پایان سال میلادی و لزوم بستن تراز مالی از سوی این شرکت‌ها باشد؟» تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، حضور شرکت‌های خارجی به هیچ عنوان کمرنگ نیست. ضمن اینکه تعدادی مهمان خارجی هم به نمایشگاه خواهند آمد.

به گفته این عضو ستاد اجرایی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی ساعت 9 صبح فردا با برپایی مراسم افتتاحیه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار خواهد کرد. محمدعلی ضیغمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس سخنرانان این مراسم هستند.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی با همکاری اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، اتحادیه لیتوگرافان، اتحادیه صحافان و انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق از 28 آذر تا 1 دی ماه 1390 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌‌شود.