40 واحد تولیدی در بوشهر توقیف شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر گفت: بیش از 40 واحد تولیدی در سه ماه گذشته به علت رعایت نکردن استاندارد به طور موقت توقیف شده اند.