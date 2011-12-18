40 واحد تولیدی در بوشهر توقیف شد

فریده مواجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این واحدهای تولیدی برابر با ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد واحدهای تولیدی که استاندارد را رعایت نکنند به طور موقت توقیف شده اند.
وی اظهارداشت: تعدادی از این واحدها با برطرف کردن نواقص موجود و دادن تعهد برای رعایت استاندارد رفع توقیف شده اند.
رئیس اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر اضافه کرد: اگر واحدهایی که توقیف موقت می شوند نواقص کارشان زیاد باشد برای اعمال قانون به مراجع مربوط ارجاع داده می شوند.
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