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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

در سه ماهه گذشته/

40 واحد تولیدی در بوشهر توقیف شد

40 واحد تولیدی در بوشهر توقیف شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر گفت: بیش از 40 واحد تولیدی در سه ماه گذشته به علت رعایت نکردن استاندارد به طور موقت توقیف شده اند.

فریده مواجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این واحدهای تولیدی برابر با ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد واحدهای تولیدی که استاندارد را رعایت نکنند به طور موقت توقیف شده اند.

وی اظهارداشت: تعدادی از این واحدها با برطرف کردن نواقص موجود و دادن تعهد برای رعایت استاندارد رفع توقیف شده اند.

رئیس اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر اضافه کرد: اگر واحدهایی که توقیف موقت می شوند نواقص کارشان زیاد باشد برای اعمال قانون به مراجع مربوط ارجاع داده می شوند.

کد مطلب 1486339

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