به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "دختران حوا" در 45 قسمت 40 دقیقه‌ای از مهر ماه آغاز شده و اکنون 20 قسمت از این سریال تصویربرداری شده است.

زامیاد سعدوندیان نیز 27 قسمت از سریال را نوشته و نگارش همچنان ادامه دارد تا با تصویربرداری همزمان کار برای پخش از شبکه تهران از 17 دی ماه آماده شود.

نیما شاهرخ شاهی در نقش کامران، امیرحسین رستمی در نقش دکتر مسعود آزاد، ایرج راد در نقش دکتر شمس، یکتا ناصر در نقش هدی، تینا آخوندتبار در نقش نیکی، نازنین کریمی در نقش گیلدا، لیدا عباسی در نقش گیسو، پرویز سیرتی در نقش امیرحسین، مریم سرمدی در نقش الهه، آیلار نوشهری در نقش ساناز، رضا یزدانی در نقش فرهاد، مهدی کاسه ساز در نقش حمید، مینا وحید در نقش سودا و ملیکا پارسا در نقش نیلوفر بازیگران این سریال هستند.

در خلاصه داستان "دختران حوا" آمده‌است: ثریا زندانی مریض در حال مرگ از یک راز پرده برداشته و از هدی که مددکار زندان است کمک می‌خواهد. هدی برای پی بردن به این راز درگیر ماجراهایی می‌شود...

دیگر عوامل اصلی سریال عبارتند از تهیه‌کنندگان: عزیز علیزاده، علی اکبر جناقی، نویسنده: زامیاد سعدوندیان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: امیر سلیمانی، مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، مدیر صدابرداری: مهدی آزادی، طراح چهره پردازی: محمد قمی، طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده.



"دختران حوا" از 17 دی ماه هر شب به جز پنجشنبه و جمعه‌ها تا انتهای زمستان به روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

