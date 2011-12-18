تاسیسات گاز گلستان مشکل فنی ندارد

صالح روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث مهم در این بازرسیها جلوگیری از خطرات ناشی از تأسیسات و گاز رسانی است.

وی اظهار داشت: بازرسی فنی تأسیسات گاز را مطابق استاندارد شرکت گاز به صورت 18 ماهه انجام دادیم.

وی عنوان کرد: از تأسیسات دوره قبل پنج هزار و 200 کیلومتر و 21 انشعابات گاز رسانی ارزیابی شده که هیچ مشکل خاصی نداشتیم.

روشنی بیان داشت: بیشتر مشکلاتی که وجود دارد ناشی از حفاری بدون هماهنگی، حوادث مربوط به علمک ها، برخورد وسایل نقلیه با علمک ها،خرابی و عدم استحکام ستون های است.



رئیس بازرسی فنی گاز گلستان افزود: حوادث نشت گاز به نگهداری سیستم های گازی مربوط می شود و بعضی از این سیستم های گازی مشترکان باید بازرسی شود و بست های مناسبی را نصب کنیم و علمک های آن با توجه به رطوبتی که در استان است به دلیل زنگ زدگی باید رنگ آمیزی شود.

وی در ادامه افزود: مشترکان باید مراقب باشند که کنتورها در مجاورت گرما و در محیط های بسته نباشند.



روشنی افزود: در سال 86 اتفاقات زیادی داشتیم که باعث انفجار شد و به همین دلیل توصیه می شود که افراد دقت بیشتری در نصب وسایل گاز سوز داشته باشند.