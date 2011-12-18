31 هزار لیتر سم درچهارمحال و بختیاری مصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهناز ایزدی نژاد اظهار داشت: برای مبارزه شیمیایی با علفهای هرز غلات میزان 31 هزار و 267 لیتر سم شامل 30 هزار و 227 لیتر تورفوردی،482 لیتر تاپیک، 110 لیتر پوماسوپر، 63 لیتر گرانستار و 81 لیتر سایر سموم در مزارع گندم و جو این استان مصرف شد.

وی در خصوص پایش آفات و بیماریها بیان داشت: توسط 35 نفر از کارشناسان در قالب طرح خرید خدمات کارشناسی عملیات پایش آفات و بیماریها در 13 هزار و 49 هکتار از مزارع زراعی و 4 هزار و 207 هکتار از باغات و گلخانه های این استان انجام شد.

مدیر حفظ نباتات استان با بیان اینکه عملیات اجرایی کنترل بیولوژیک دراین استان عمدتا بر روی کرم سیب صورت می گیرد که با تکثیر دشمنان طبیعی آفت زنبور تریکوگراما و رها سازی در باغات مورد نظر انجام می شود، تصریح کرد: طرح IPM مبارزه با کرم سیب از طریق عقد قرار داد با بخش خصوصی با تولید سه هزار گرم زنبور تریکوگراما و رها سازی در سطح 60 هکتار باغات شهرستانهای شهرکرد، بروجن، کیار اجرا شد.

وی ادامه داد: در راستای مبارزه مکانیکی علیه آفات در سطح 170 هکتار از باغات سیب استان عملیات کارتن پیچی دور تنه درختان صورت گرفت.