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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۶

کمیته تدوین نقشه راه پرستاری تشکیل می شود

کمیته تدوین نقشه راه پرستاری تشکیل می شود

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: بر اساس مصوبات آخرین جلسه شورای عالی نظام پرستاری کمیته تدوین نقشه راه پرستاری تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب جعفری اظهار کرد: پیگیری حضور پرستاران در هیئت مدیره بیمارستان های هیئت امنایی از طریق وزارت بهداشت و مجلس توسط سازمان نظام پرستاری از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی سازمان نظام پرستاری بود همچنین در این جلسه ارسال ترجمه کدهای اخلاقی به ICN  و قرار دادن در سایت سازمان برای استفاده در آموزش مداوم به صورت مجازی تصویب شد.

وی ادامه داد: تصویب بررسی آیین نامه شرح وظایف، تشکیلات و نحوه اداره کمیسیون های مشورتی شورای عالی نظام پرستاری و تصویب بررسی موضوع بودجه سالانه سازمان و هیئت مدیره ها و گزارش حسابرسی سال 89 سازمان به جلسات آتی موکول شد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری افزود: در این جلسه با خرید ساختمان هیئت مدیره نظام پرستاری گرگان موافقت شد و پیگیری عدم اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از طریق سازمان و اجازه طرح شکایت از سوی هیئت مدیره ها از طریق دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و کمسیون اصل 90 مجلس و هشدار بابت هر گونه برخورد با رئیس کل و اعضای شورا به تصویب رسید.

جعفری گفت: بر اساس مصوبات این جلسه همچنین تدوین آیین نامه یا شیوه نامه در خصوص پذیرش عضو افتخاری در سازمان نظام پرستاری و شورای عالی به کمیسیون حقوقی و قوانین، تدوین بسته حمایتی هیئت مدیره ها به کمیسیون اصلی برنامه و بودجه و سایر کمیسیونها، بحث هنرستانهای بهیاری به کمیسیون آموزش و پژوهش، تدوین آیین نامه فوق العاده ماموریت در سازمان و هیئت مدیره ها به کمیسیون برنامه و بودجه و بالاخره شیوه صدور مجوز آموزش کمک پرستاری به هیئت مدیره های کل کشور به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.

کد مطلب 1486348

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