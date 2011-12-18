رصد تبلیغات ضدایرانی و ضدشیعی/ کتابخانه مجلس 150 عنوان کتاب ممنوعه خرید

علی‌اکبر زارع بیدکی، مدیر فراهم‌آوری کتابخانه مجلس از ثبت و ساماندهی کتاب‌هایی که از نمایشگاه کتاب شارجه خریداری شده است، خبر داد و گفت: کار ترخیص کتاب‌هایی که از نمایشگاه شارجه خریداری کرده بودیم به پایان رسید و از هفته گذشته کارهای ثبت و ساماندهی کتاب‌ها آغاز شده است.

وی ادامه داد: از هزار جلد کتاب خریداری شده تاکنون 800 جلد آن ثبت و ساماندهی شده و برای مراجعه‌کنندگان قابل استفاده است و 200 جلد باقی‌مانده نیز به زودی در این چرخه قرار می‌گیرد.

مدیر فراهم‌آوری کتابخانه مجلس با اشاره به اینکه در خرید کتاب سعی شده است از ناشرانی خرید شود که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نمی‌کنند، بیان کرد: از ناشران مصری، اردنی، سعودی، کویتی و ... که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نمی‌کنند، کتاب خریداری شد. همچنین از انتشارات دانشگاه امارات نیز تعدادی اثر خریدیم.

زارع بیدکی افزود: بیشتر کتاب‌ها در موضوعات حقوقی، علوم سیاسی هستند. البته در سرفصل‌های فقهی و مذهبی هم خرید داشته‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه چرا از ناشرانی خرید کرده‌اند که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نمی‌کنند و این کتاب‌ها چه ویژگی‌هایی دارند، توضیح داد: بخشی از ناشران دانشگاهی هستند که غالبا در نمایشگاه‌های خارج از کشورشان شرکت نمی‌کنند و عده‌ای دیگر هم ناشرانی هستند که کتاب‌هایی چاپ می‌کنند که اجازه ورود به ایران ندارند.

این کارشناس کتابداری اضافه کرد: به طور نمونه کتاب‌های ضدشیعی، ضدایرانی، مبلّغ وهابیت و بهائیت و ... از جمله آثاری هستند که اجازه ورود به ایران ندارند، ولی کتابخانه مجلس نمونه‌هایی از آنها را برای بخش ویژه خود که مخصوص پژوهشگران و افراد خاص است، خریداری می‌کند و این اتفاق نه فقط در نمایشگاه شارجه بلکه در همه خریدهای خارجی ما رخ می‌دهد.

مدیر فراهم آوری کتابخانه مجلس در توضیح دلیل تجهیز بخش ویژه عنوان کرد: ما باید برای تبلیغاتی که علیه ایران و مذهب شیعه اطلاعات کافی داشته باشیم و بدانیم آنها علیه ما چه منابعی را منتشر می‌کنند و سپس بر همین اساس پاسخ بدهیم. به همین دلیل باید اسناد در کتابخانه‌هایی مثل مجلس و ملی کامل باشد.

وی در پایان خبر داد: ما از نمایشگاه شارجه 100 تا 150 عنوان کتاب خاص خریداری کردیم که در 20 جلد آن کتاب‌هایی بود که با نقشه دروغین خلیج فارس را به نام جعلی خوانده‌اند و این لازم است که ما در جریان آنچه آنها اشاعه می‌دهند، باشیم.