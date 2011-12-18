حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است اغلب اشخاصی که در رسانه ها به عنوان گزینه های پیشنهادی هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی برای جلسه روز چهارشنبه 30 آذرماه اعلام شده اند هیچ گاه در هیئت امنا به عنوان گزینه مطرح نشده اند.

وی تصریح کرد: این گزینه های مطرح شده گمانه زنیهای برخی سایتهای خبری، اشخاص یا پیش دستیهای سیاسی است.

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اعلام اینکه اعضا هیئت امنا می توانند به عنوان گزینه پیشنهادی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شوند، اعتقاد دارد که آیت الله هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه بنیانگذار دانشگاه آزاد اسلامی است و بیش از 30 سال سابقه نظارتی بر امور این دانشگاه را دارد، قطعاً به عنوان رئیس هیئت امنا انتخاب می شود.

عضو هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا به عنوان یک گزینه، ریاست دانشگاه آزاد را انتخاب می کند، خاطر نشان کرد: پیش از این هم اعلام کرده ام که ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را نمی پذیرم، من عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم که علاوه بر تدریس، دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دارم؛ بنابراین ترجیح می دهم موفقیتهای خود را ادامه دهم.

میرزاده درباره امکان ابقای جاسبی اظهار داشت: دو احتمال وجود دارد. نخست اینکه هیئت امنا دکتر جاسبی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کنند که در صورت معرفی، شورا هم به وی رای مثبت دهد.

به گزارش مهر، پیش از این یک منبع آگاه در گفتگو با مهر برخی گزینه های مطرح شده در هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرده بود.

بر این اساس، عبدالله جاسبی چند بار در سخنانش به علیمحمد رنجبر - استاد رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف به عنوان جایگزین خود اشاره کرده است. ضمن اینکه وی، کریم زارع - معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی را هم در لیست خود برای معرفی قرار داده است.

همچنین عباس طائب - رئیس کنونی منطقه شمال دانشگاه آزاد اسلامی(از مدیران جاسبی) و مشاور وزیر علوم و تحقیقات و فناوری هم به عنوان یکی از گزینه ها برای به دست آوردن صندلی دانشگاه آزاد مطرح شده است.

فرهاد رهبر، محمدحسن شجاعی فرد، منصور کبگانیان و فرهاد دانشجو به عنوان گزینه های طیف اصولگرا و محمدرضا عارف و حمید میرزاده به عنوان گزینه های مطرح اصلاح طلبان برای نشستن بر کرسی دانشگاه آزاد پیش از این مطرح شده بودند.

جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی ساعت 16 عصر چهارشنبه 30 آذرماه سال جاری برای تعیین سرنوشت رئیس جدید این دانشگاه بعد از سالها انتظار برگزار می شود.