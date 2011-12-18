نقاط قوت سیستم مالیاتی فارس بیشتر از ضعفهاست

فرهاد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هیچ کجای قانون گفته نشده از مردم پولی را با زور دریافت کنیم، افزود: امور مالیاتی فارس از جمله سازمانهایی است که به راحتی پاسخگوی مراجعه کنندگان است و مردم استان می توانند مشکلات خود را با معاونان و کارشناسان سازمان مطرح کنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان فارس با بیان اینکه هیچ مسئولی به ما اعلام نکرده که پول بیشتر از موارد قانونی از مردم گرفته شود، تاکید کرد: تمامی مباحث مالیاتی طبق قانون انجام می شود.

مومنی ادامه داد: چنانچه مالیاتی اضافه نوشته شود معاونان پاسخگو خواهد بود و رسیدگی به پرونده با حضور خود شاکی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به تمامی شکایتها در کمترین زمان انجام می شود، تاکید کرد: نوشتن یک ریال بیشتر هنر نیست ولی باید توجه داشت که مردم و صنعتگران نیز باید به مباحث مالیاتی توجه داشته باشند.