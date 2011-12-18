برگزاری انتخابات سالم به همکاری مردم و مجریان نیازمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی اظهار داشت: شرایط حضور حداکثری و با نشاط مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

وی با اشاره به توطئه های دشمن در افزایش بی اعتمادی مردم و بی اثر نشان دادن حضور آنان در انتخابات افزود: اجرای دقیق قانون، راهبرد اصولی مجریان انتخابات است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مسئولان ستادهای انتخابات باید بدون جهت گیری خاص، از ظرفیت‌ و توانمندیها برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات استفاده کنند.

جلالی گفت: مردم ایران در انتخابات آتی مجلس به جهانیان ثابت می کنند در برهه های مختلف، پشتیبان نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه هستند.



