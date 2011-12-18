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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۷

جلالی:

برگزاری انتخابات سالم به همکاری مردم و مجریان نیازمند است

برگزاری انتخابات سالم به همکاری مردم و مجریان نیازمند است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری انتخابات سالم و قانونمند در سال جاری به همکاری و همراهی همه جانبه مردم، مجریان و ناظران انتخابات نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی اظهار داشت: شرایط حضور حداکثری و با نشاط مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

وی با اشاره به توطئه های دشمن در افزایش بی اعتمادی مردم و بی اثر نشان دادن حضور آنان در انتخابات افزود: اجرای دقیق قانون، راهبرد اصولی مجریان انتخابات است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مسئولان ستادهای انتخابات باید بدون جهت گیری خاص، از ظرفیت‌ و توانمندیها برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات استفاده کنند.
 
جلالی گفت: مردم ایران در انتخابات آتی مجلس به جهانیان ثابت می کنند در برهه های مختلف، پشتیبان نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه هستند.
 
 
کد مطلب 1486356

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