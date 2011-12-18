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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۹

تازه ترین فهرست دانشگاههای معتبر پزشکی/ اسامی 20دانشگاه غیرمعتبر

تازه ترین فهرست دانشگاههای معتبر پزشکی/ اسامی 20دانشگاه غیرمعتبر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تازه ترین فهرست دانشگاههای معتبر در حوزه علوم پزشکی را اعلام کرد. بر اساس اعلام دفتر خدمات آموزشی وزارت بهداشت 20دانشگاه از چهار کشور از نظر این وزارتخانه معتبر نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ارزشیابی و مدارک تحصیلی وزارت بهداشت، اسامی دانشگاههای معتبر برای تحصیل در علوم پزشکی را اعلام کرده است و بر اساس آخرین فهرست این اداره، دانشگاه پزشکی گراتس (Graz University) از کشور اتریش، دانشگاه هلسینکی University of Helsinki از کشور فنلاند مورد تایید قرار دارند.

همچنین بر اساس آخرین ارزشیابی وزارت بهداشت، 5 دانشگاه از کشور هندوستان، 12دانشگاه از کشور فیلیپین، 2 دانشگاه از کشور اوکراین، یک دانشگاه از کشور ارمنستان، غیر معتبر هستند.

دانشگاه های غیرمعتبر از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

نام کشور نام دانشگاه زمان اعلام اعتبار رشته های مورد پذیرش
هندوستان دانشگاه  مدرس  از اول اکتبر 2011  به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
هندوستان دانشگاه دندانپزشکی ایالت مهاراشترا از اول اکتبر 2011  به بعد غیرمعتبر رشته دندانپزشکی
هندوستان دانشگاه میسور از اول اکتبر 2011  به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
هندوستان دانشگاه بنگلور از اول اکتبر 2011  به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
هندوستان دانشگاه  پونا از اول اکتبر 2011  به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
ارمنستان دانشگاه دولتی ایروان از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی

اوکراین

دانشگاه دولتی کیف (بوگومولتس)

 از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی

اوکراین

آکادمی تخصصی پزشکی کیف

 از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
فیلیپین دانشگاه فارایسترن   از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
فیلیپین دانشگاه ویزایاس  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
فیلیپین دانشگاه سنترواسکولار  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
فیلیپین دانشگاه ایست  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
فیلیپین  انستیتو پزشکی سیبو  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
فیلیپین دانشکده پزشکی سیبو  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته های علوم پزشکی
فیلیپین دانشگاه سنتر و اسکولار  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته دندانپزشکی
فیلیپین دانشگاه ایست  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته دندانپزشکی
فیلیپین دانشگاه فار ایسترن   از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته دندانپزشکی
فیلیپین دانشگاه مرکزی مانیل  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته دندانپزشکی
فیلیپین دانشگاه بگیو  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته دندانپزشکی
فیلیپین دانشگاه سنتر و اسکولار  از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر رشته داروسازی
کد مطلب 1486358

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