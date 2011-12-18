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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۲

جباری به مهر خبر داد:

سرانه فضاهای سبز باقرشهر به مرز استاندارد جهانی نزدیک می شود

سرانه فضاهای سبز باقرشهر به مرز استاندارد جهانی نزدیک می شود

شهرری - خبرگزاری مهر: مسئول فضای سبز شهرداری باقرشهر گفت: سرانه فضاهای سبز باقرشهر به مرز سرانه استاندارد جهانی نزدیک خواهد شد.

بهنام جباری در حاشیه بازدید مدیر کارگروه فضای سبز و محیط زیست استانداری تهران صبح یکشنبه از پروژه های فضای سبز باقرشهر با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، افزود: پروژه های بوستان مطالعه، پارک جنگلی شاهد، توسعه عرصه بوستان ارغوان و فضای سبز نواری حاشیه بلوار غدیر طی شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه ها سرانه فضاهای سبز باقرشهر به مرز سرانه استاندارد جهانی نزدیک خواهد شد.

محسن حمیدی مدیر کارگروه فضای سبز و محیط زیست استانداری تهران در راستای نظارت بر وضعیت فضاهای سبز شهرهای استان تهران در ادامه بازدید از فضاهای سبز شهری استان از پروژه های فضای سبز شهرداری باقرشهر و مرکز تولیدات گیاهی در گلخانه های صنعتی این شهرداری و بوستانهای در حال احداث بازدید به عمل آورد.

در این برنامه از پروژه های بوستان مطالعه، پارک جنگلی شاهد، توسعه عرصه بوستان ارغوان و فضای سبز نواری حاشیه بلوار غدیر که طی شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید، بازدید شد.

کد مطلب 1486362

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