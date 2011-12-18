طراحی جایزه ملی شهید مفتح/ علم باید در چارچوب تعالیم دینی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در منزل شهید دکتر مفتح حضور یافت و با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار اظهار داشت: شهید مفتح یکی از بنیانگذاران تفکر راهبردی در جامعه اسلامی ایران است که یکی از محورهای تفکر وحدت حوزه و دانشگاه را پایه گذاری کرد.

وی با بیان اینکه از تفکرات شهدایی چون دکتر مفتح، دکتر بهشتی و دکتر باهنر از لحاظ علمی و نظری باید برای سنتهای پسندیده اجتماعی بهره مند شد، بر فقدان این تفکرات در جامعه دانشگاهی اشاره کرد و از تدوین و تهیه زندگینامه جامع شهید دکتر مفتح خبرداد و گفت: جای نشر تفکرات شهید مفتح برای نسل های جدید خالی است.

خواجه سروی با تاکید بر اینکه روح وحدت حوزه و دانشگاه را انقلاب اسلامی به کشور هدیه کرده است، افزود: برای آنکه علم تبدیل به ابزار سلطه و انحصار نشود باید در چارچوب تعالیم دینی قرار گیرد که در این راستا نقش شهدای بزرگوار بسیار پررنگ است.

وی آزاد اندیشی و گفتمان تعاملی میان نیروهای دانشگاهی را از جمله اقدامات موثر در دانشگاهها با بهره گیری از اندیشه های شهید مفتح عنوان کرد و گفت: این تفکرات باید در متن برنامه ریزی آموزشی قرار گیرد.

طراحی جایزه ملی دکتر مفتح

معاون وزیر علوم با اشاره به اقداماتی که در چند سال اخیر برای بازنگری دروس علوم انسانی انجام شده اضافه کرد که یکی از دلمشغولی ها و دغدغه های ذهنی شهدای بزرگوار انقلاب این بود که خروجی دانشگاهیان بر پایه شخصیتهای متعهد و متخصص شکل گیرد که در این راستا دغدغه دولت دهم تعهد دانشگاهیان بود تا دانشجویان متعهد به دیانت و به نظام جمهوری اسلامی تربیت شوند.

به گفته خواجه سروی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری از ابتدای کار بر لزوم اسلامی شدن دانشگاهها تاکید کردند که این یکی از آرزوهای این شهدا است و اظهار امیدواری کرد که بنیان این تفکرات در جهت آرمانهای شهدا باعث هدایت بشر شود.

وی همچنین از طراحی جایزه ملی دکتر مفتح خبر داد و گفت: طراحی جایزه ملی شخصیتهای بزرگ علمی کشور در برنامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار دارد؛ در این راستا طراحی جایزه ملی دکتر مفتح در دست انجام است که برای تصویب آن را به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهیم کرد.

بنیاد علمی فرهنگی و فکری آیت الله مفتح تشکیل می شود

محمدحسن صالحی‌مرام - معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نیز در این دیدار گلایه ساخته نشدن یادمان شهید مفتح را که از سوی خانواده ایشان عنوان شد، به حق اعلام کرد و وعده داد که این موضوع در مجموعه دولت پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه با استفاده از بودجه های وزارت علوم و در مجموعه نهاد ریاست جمهوری این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، افزود: ما یاد و خاطره شهید مفتح را به عنوان مبتکر وحدت حوزه و دانشگاه گرامی می داریم که در این زمینه قصد داریم بنیاد علمی، فرهنگی و فکری آیت الله مفتح را تشکیل دهیم.

صالحی مرام گفت: طرح تشکیل این بنیاد در صورت پیشنهاد وزارت علوم در هیئت دولت مطرح و به تصویب می رسد و پس از آن برای تصویب نهایی در اختیار شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار می گیرد.

وی گفت: امروز شهیدانی چون شهریاری و علیمحمدی حاصل بنیاد فکری شهید مفتح هستند.

تشکیل کمیته پیگیری دانشگاه شهید مفتح

صالحی مرام همچنین از پیگیری ایجاد دانشگاه بیروت به نام دکتر مفتح که قرار بود از محل تامین هزینه ایران و برای کمک به خانواده شهدای شیعه لبنان پذیرای فرزندان شهدای شیعه بیروت باشد خبرداد و تاکید کرد که کمیته ای برای پیگیری این موضوع تشکیل می شود.

وی گفت: البته گفته می شود که هم اکنون این زمین در اختیار دانشگاه اسلامی بیروت قرار گرفته است که این موضوع نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، در این دیدار لوح یادبودی نیز از سوی معاون فرهنگی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به فرزند شهید مفتح اهدا شد.