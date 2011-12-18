نامگذاری میادین و نمادهای اصلی شهر با مشورت شورای فرهنگ عمومی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی شنبه شب در بیست وششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی بیرجند با بیان اینکه برای پیشرفت یک جامعه باید هویت فرهنگی آن جامعه را احیا کرد، اظهار داشت: برای نام گذاری میادین و خیابان های اصلی استان، باید ازاسامی بزرگان وشخصیت های علمی استان استفاده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز دراین جلسه بیان کرد: ساخت نماد های درسطح شهر باید رضایت مردم راهمراه داشته باشد.

محمد ابراهیم افشاری عنوان کرد: در تصمیم گیری های شورای شهر مبنی برنامگذاری و ساخت نماد ها، شورای فرهنگ عمومی هم باید نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به اتفاقات مربوط به کنسرت های موسیقی اخیر در بیرجند، تصریح کرد: این افراد با وجود اینکه از سوی فرهنگ و ارشاد مجوز گرفته بودند، اما پوسترهایی را درسطح شهر نصب کردند که درشان اسامی که برای برگزاری این کنسرت گذاشته بودند، نبود.

وی بیان داشت: تشخیص اجرای یک جنگ نباید تنها بر عهده فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه هر دو سال دوره عضویت اعضای شورای فرهنگ عمومی به اتمام می رسد، افزود: با توجه به اتمام این دوره طی فراخوانی که انجام شد 40 نفر اعلام آمادگی کردند.

محمد مطهری فر بیان کرد: از این تعداد11نفر به کارگروه هماهنگی شورای فرهنگ عمومی راه پیداکردند.

وی عنوان کرد: پس ازبررسی این کارگروه و بر طبق قانون که باید دو نفر مرد و یک نفر زن انتخاب شوند درنهایت آقایان سید محمد باقر عبادی، دکتر احمدی زاده و سرکار خانم باقری به شواری فرهنگ عمومی معرفی شدند.

در این جلسه مصوب شد سه نفر اعضای حقیقی و یک نفر ازاعضای حقوقی به نمایندگی از اصحاب رسانه و جراید انتخاب شوند که در نهایت حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی "عضو سابق" و غلامرضا جعفر پورمقدم مدیر مسئول روزنامه آوا خراسان جنوبی به عنوان اعضای این شورا انتخاب شدند.

مقرر شد دو عضو دیگر در جلسات بعدی شورای فرهنگ عمومی تعیین شوند.

همچنین در این جلسه تشکیل کمیته ای به نام کمیته بررسی و صدورمجوزجهت برگزاری کنسرت های موسیقی و جنگ های شادی به تصویب رسید.

اعضای این کمیته شامل: نماینده ای ازدفتر امام جمعه شهرستان بیرجند، استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج هنرمندان با مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، است.