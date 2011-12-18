ناوگان حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی صبح یکشنبه در جمع رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی استان، با اشاره به تسهیلات ویژه بخش حمل و نقل در سال جاری، اظهار داشت: ناوگان حمل و نقل عمومی که از میانگین عمر بلای 35 برخوردارند نوسازی می شوند.

وی با اشاره به تسهیلات و شرایط برای نوسازی ناوگان، عنوان کرد: ناوگان عمومی با عمر بالای 35 سال از با پرداخت تسهیلات مالی نوسازی خواهند شد.

حسینی اضافه کرد: حدود 80 درصد قیمت ناوگان باری با حداکثر 80 میلیون تومان و با بهره هفت ساله و سود 14 درصد در اختیار متقاضیان قرار می ‌گیرد.

وی در ادامه تعداد وسایل نقلیه ناوگان حمل و نقل عمومی استان را پنج هزار و 200 دستگاه عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون 9 هزار راننده در بخش برون شهری و درون شهری در استان فعالیت می کنند.

حسینی همچنین تعداد شرکت حمل ونقل برون شهری استان را 73 شرکت برشمرد و افزود: در حال حاضر شش شرکت انجمن کالا در این استان فعال است.

وی با بیان اینکه ساماندهی نرخ های حمل ونقل جاده ای کالا باعث رونق تقاضا در حمل ونقل جاده ای می شود، بیان کرد: پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حمل و نقل کالا به جایگاه واقعی نزدیک شده و تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش افزایش می یابد.

حسینی در ادامه بر ارتقای فرهنگ رانندگی و مقوله آموزش در کاهش تلفات جاده ای تاکید کرد و بیان داشت: در بخش مسافرین سه برابر سال گذشته و در بخش باری 2.5 برابر آموزش در استان انجام شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌ های خراسان جنوبی در پایان بر ترانزیت کالای تجاری در این استان ، یادآور شد: مرزهای استان باید به فرصتی برای توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند و این در حالی است که تقاضای کالا از سوی کشور افغانستان به دلیل کاهش وقت و هزینه وجود دارد.