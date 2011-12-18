آزادی و بازگشت ملوانان ایرانی شناور توقیف شده ماهان در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، این شناور که در زمان جنگ های داخلی یمن توقیف شده بود از سوی مقامات یمنی بویژه علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت این کشور ، در یک فضاسازی رسانه ای دروغین، حامل اسلحه عنوان شد و پس از مدتی با تصحیح موضوع، اعلام کرد که این شناور حامل اسلحه نبوده است.
خدمه این شناور که تعداد آنها پنج نفر است ، طی دو سال بازداشت خود در زندانهای امنیتی یمن ، تحت فشارهای روحی و روانی سختی قرار داشتند.
لازم به ذکر است که خانواده ملوانان کشتی تجاری ماهان طی این مدت تحت پوشش حمایت های وزارت امور خارجه کشورمان قرار گرفتند.
ملوانان شناور ایرانی ماهان که در مسیر بازگشت از دریای مدیترانه و تخلیه بار از مسیر باب المندب در سوم آبان ماه سال 1388 از سوی گارد دریایی یمن به صورت غیرقانونی بازداشت و زندانی شده بودند، پس از دو سال تلاش حقوقی و سیاسی وزارت خارجه و سفارت ایران در صنعا آزاد و شنبه به میهن اسلامی بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این شناور که در زمان جنگ های داخلی یمن توقیف شده بود از سوی مقامات یمنی بویژه علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت این کشور ، در یک فضاسازی رسانه ای دروغین، حامل اسلحه عنوان شد و پس از مدتی با تصحیح موضوع، اعلام کرد که این شناور حامل اسلحه نبوده است.
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