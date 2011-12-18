پنج واحد دانشگاهی در کنگان و دیر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عسکر جلالیان صبح یکشنبه در آیین برگزاری هشتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگان با بیان اینکه راه قدرتمندشدن در دنیای کنونی بها دادن به علم و تکنولوژی است، افزود: همچنین طی این مدت مجوز 10 واحد دانشگاهی برای این سه شهرستان اخذ شده است .

وی اظهارداشت: برای تبدیل شدن به قطب علمی کشور در کنار قطب اقتصادی کشور، ایجاد 25 واحد دانشگاهی در این شهرستان ضروری است.

نماینده مردم کنگان دیر جم در مجلس شورای اسلامی گفت: دانشجویان ما با تأسی از شهدای 16 آذر همواره با پیروی از ولایت فقیه به عنوان افسران جنگ نرم با جهاد علمی راه شهدا را ادامه می دهند .