علی آباد تنها واحد دانشگاهی دارنده صلاحیت پژوهشی گلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایرانبخش در جمع دانشجویان این دانشگاه افزود: در حال حاضر با 94 عنوان مقاله رتبه اول تولید مقالات ISI متعلق به واحد علی آباد کتول است.

رئیس واحد علی آبادکتول ضمن تبیین نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه و پیشرفت علمی کشور، تاسیس آن را به عنوان واقعه ای اثرگذار و مبارک در انقلاب اسلامی ایران برشمرد.

وی افزود: عامل اصلی پیشرفت و موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان، مدیریت و انتقال دانش با کارکردی پیشتازانه در عرصه آموزش عالی است.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی یکی از رویکردهای مهم و بنیادین دانشگاه آزاد اسلامی را هدایت صحیح پژوهش محوری و ژرفا بخشی تحقیقات برشمرد که اکنون پس از گذر از دهه های تثبیت ،توسعه و کیفیت به عنوان سه دهه اول، دوم و سوم رقابت با دانشگاههای بین المللی را به عنوان دهه چهارم پیش رو دارد.

دکتر ایرانبخش با بیان این مطلب که تجلیل از مقام دانشجو، تجلیل از قشر آگاه و بیدار جامعه است، افزود: دانشجویان تصمیم سازان آینده کشورند و در هر زمان و در هر موقعیتی می توان از مقام شامخ این عزیزان تجلیل کرد.



در پایان مراسم به مناسبت سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، از 30 تن از دانشجویان برتر در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و ورزشی با حضور مسئولان ارشد استان و شهرستان با اهداء لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.