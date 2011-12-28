انتقال هفت زندان بزرگ کشور نیازمند 500 میلیارد اعتبار

سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتقال هفت زندان بزرگ در شهرهای مشهد، اهواز، فارس، اصفهان و... به خارج از شهر نیازمند 500 میلیارد تومان اعتبار است گفت: ظرف مدت بسیار کوتاهی این مشکل برطرف می شود.

وی افزود: دولت قول داده این مبلغ را تامین کند تا پس از انتقال زندانها به خارج از شهر با فروش زندانهای فعلی مبلغ قرض گرفته شده دوباره به خزانه دولت بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای ساماندهی و ایجاد زندانهای بزرگتر سازمان زندانهای کشور درصدد است این تعداد زندان را جابجا کند و برای این کار تاکنون جابجایی 40 زندان تصویب شده است.

بر اساس این گزارش، اعتبارات عمرانی امسال سازمان زندانها صد میلیون تومان و سه برابر اعتبارات سال گذشته است که سازمان زندانها اعلام کرده است: این میزان اعتبار ناکافی است و جوابگوی همه امور ساخت عمرانی زندانها نیست.