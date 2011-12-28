  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

انتقال هفت زندان بزرگ کشور نیازمند 500 میلیارد اعتبار

انتقال هفت زندان بزرگ کشور نیازمند 500 میلیارد اعتبار

وزیر دادگستری گفت: تغییر مکان هفت زندان کشور به پانصد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که امیدواریم ظرف مدت کوتاهی بتوانیم این بودجه را تأمین کنیم.

سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتقال هفت زندان بزرگ در شهرهای مشهد، اهواز، فارس، اصفهان و... به خارج از شهر نیازمند 500 میلیارد تومان اعتبار است گفت: ظرف مدت بسیار کوتاهی این مشکل برطرف می شود.

وی افزود: دولت قول داده این مبلغ را تامین کند تا پس از انتقال زندانها به خارج از شهر با فروش زندانهای فعلی مبلغ قرض گرفته شده دوباره به خزانه دولت بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای ساماندهی و ایجاد زندانهای بزرگتر سازمان زندانهای کشور درصدد است این تعداد زندان را جابجا کند و برای این کار تاکنون جابجایی 40 زندان تصویب شده است.

بر اساس این گزارش، اعتبارات عمرانی امسال سازمان زندانها صد میلیون تومان و سه برابر اعتبارات سال گذشته است که سازمان زندانها اعلام کرده است: این میزان اعتبار ناکافی است و جوابگوی همه امور ساخت عمرانی زندانها نیست.

کد مطلب 1486388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها