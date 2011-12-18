  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

عنابستانی:

مشروعیت نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته ار مردم است

مشروعیت نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته ار مردم است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حضور کم رنگ مردم در صحنه به عنوان نخستین هدف دشمن محسوب می شود، گفت: مشروعیت نظام جمهوری اسلامی نشأت گرفته ار مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی به تلاش و اظهار نظر برخی سیاسیون در موضوع تحریم انتخابات اشاره و تأکید کرد: صدایی که تحریم انتخابات را سر دهد ازدهان دشمن و بیگانگان خارج شده است.

وی افزود: تلاش آمریکا و ایادی استکبار جهانی در راستای منزوی کردن ایران بوده تا مانع پیشرفت و گسترش صدای انقلاب شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: نظام سلطه به این نتیجه رسیده با تهدید، فشار و صدور قطعنامه های پوشالی، این کشور منزوی می شود، اما بیداری اسلامی در دنیا و ندای اسلام خواهی آنان این توطئه را نیز خنثی کرده است.

کد مطلب 1486391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها