گوگل در صدد آموزش نسل بعدی دانشمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه ها که سرمایه آن توسط شرکت گوگل تامین خواهد شد طی سه سال آینده در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت با این امید که گوگل بتواند توجه و علاقه نسبت به فناوری های رایانه ای را در میان جوانان برانگیزد.

گوگل امیدوار است با اجرای این طرح چند میلیون دلاری بتواند الهام بخش نسل بعدی دانشمندان باشد. این شرکت تا کنون 12 میلیون دلار را در هفت موزه مختلف سرمایه گذاری کرده است که شش موزه به آمریکا و یک موزه به بریتانیا اختصاص داشته اند.

به گفته مدیر اجرایی برنامه "گوگل زمین" این همکاری با پایان یافتن دوره نمایشگاه ها به پایان نخواهد رسید و گوگل با موزه ها برای آموزش کودکان و نوجوانان همکاری بسیار نزدیکی خواهد داشت.

اولین نمایشگاه با هدف بزرگداشت ریاضیدان مشهور انگلیسی، آلن تورینگ سال آینده آغاز به کار خواهد کرد، فردی که به عنوان پدر علم رایانه نیز شناخته می شود.

بر اساس گزارش تلگراف، نمایشگاه دوم نیز که تا سال 2014 آغاز به کار نخواهد کرد، نگاهی عمیق به 200 سال فناوری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات خواهد داشت و در آن تجهیزات ارتباطی ناشناخته و نادیده ای در معرض دید قرار خواهند گرفت.