20 ویژه برنامه در دهه سوم محرم در کردستان برگزار می شود

علی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته در راستای برگزاری 20 ویژه برنامه همزمان با ایام دهه سوم ماه محرم در استان کردستان بیان کرد: این برنامه ها با مشارکت فعال هیئت های مذهبی و اقشار مختلف مردم در سطح شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ویژه برنامه دو مراسم در شهرستان سنندج برگزار می‌ شود، عنوان کرد: هیئت علمدار با همکاری هیئت مذهبی اباعبدالله الحسین (ع) و هیئت مذهبی صاحب‌ الزمان(عج) شهرستان سنندج از جمله هیئت های مذهبی هستند که در این ایام به اجرای برنامه می‌ پردازند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان کردستان بیان کرد: این مراسم به مدت 10 شب و تا پایان ماه محرم ‌الحرام در حسینیه های سطح استان کردستان برگزار می شود.

خزائی سخنرانی اساتید حوزه علمیه از قم و مداحی مداحان اهل بیت (ع) را از جمله بخش های اصلی و مهم ویژه برنامه‌های دهه سوم ماه محرم در استان کردستان ذکر کرد.

وی یادآور شد: سید حمید میرباقری، شیخ علی خاتمی و عباسعلی مغیثی از اساتید حوزه علمیه قم به عنوان سخنران برای ویژه برنامه‌های دهه سوم محرم در کردستان حضور می‌ یابند.

وی همچنین حاج سید مهدی میرداماد، حاج رضا نبوی، سید مجید بنی فاطمه، حاج صادق آهنگران، حاج مهدی منصوری، حاج مهدی سلحشور، حاج احمد خلف‌ زاده و حاج محمد ابراهیمی ‌زاد از مداحان برجسته کشوری عنوان کرد که قرار است در این ایام در کردستان اجرای برنامه داشته باشند.

وی در پایان گفت: ویژه برنامه های دهه سوم ماه محرم در استان کردستان از 25 آذرماه آغاز شده است و تا چهارم دی ‌ماه سال‌جاری ادامه دارد.