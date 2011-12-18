زیباترین تصاویر نجومی هفته/ فرشته برفی و گل سرخ کیهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزیده زیباترین تصاویر نجومی هفته از نگاه مجله نشنال جغرافی، تصاویری چون عبور یک ستاره دنباله دار از کنار خورشید، حفره ای بر روی ماه و اژدها ماهی کیهانی را مشاهده کرد.



فرشته شورشی- یک فرشته برفی شورشی که بالهای خود را در مقابل دوربین تلسکوپ فضایی هابل گشوده است. این عکس مربوط به یک منطقه تشکیل ستارگان با عنوان Sharpless 2-106 یا به اختصار S106 واقع در کهکشان راه شیری است که شبیه به یک "فرشته برفی کیهانی" به نظر می رسد.

علیرغم رنگ آبی آرامش بخشی که در این عکس غالب است، هیچ آرامشی در این منطقه تشکیل ستاره ای وجود ندارد. به طوریکه یک ستاره جوان با عنوان S106 IR از درون در حال تکان خوردن است و توده گاز با سرعت بالایی در حال بیرون راندن ماده است.

درحقیقت، ماده ای که از این ستاره بیرون می جهد نه تنها به این سحابی شکل یک "فرشته برفی"، "پاپیون"، یا "ساعت شنی" داده است، بلکه همچنین گاز هیدروژنی که آن را ساخته است بسیار گرم و سرکش است.

پیش از این نیز، مجله نشنال جغرافی عکس دیگری از این سحابی را که توسط تلسکوپ بزرگ CANARIAS واقع در جزایر قناری در اسپانیا گرفته شده بود در شمار زیباترین عکسهای هفتگی خود آورده بود.

گل سرخ کیهانی- این تصویر یک گل سرخ کیهانی است. این توده درحقیقت باقیمانده های ابرنواختر Puppis A بوده و در فاصله 3 هزار و 700 سال نوری از زمین منفجر شده و توسط تلسکوپ فضایی وایز عکسبرداری شده است.

ابرنواختر Puppis A حاصل انفجار عظیم یک ستاره غول پیکر است. امواجی که از این انفجار تولید شده اند توده های گرد و غبار و گازی که اطراف ابرنواختر را احاطه کرده اند گرم می کنند و موجب می شوند که این ابرها در تصاویر مادون قرمز به رنگ قرمز بسیاری درخشانی پدیدار شوند.

همانند یک گل سرخ، باقیمانده های این ابرنواختر در میان گاز و گرد و غباری که رنگ سبز دیده می شوند احاطه شده اند.

این رنگ سبز متعلق به بقایای یک ابرنواختر قدیمی تر به نام Vela (بادبان) بوده است که در حدود 12 هزار سال قبل منفجر شده است.

کهکشانهای موجی- یک شکل مارپیچ از یک توده گاز سوزان که یک حرکت موجی از ماده را در کهکشان خوشه ای "آبل 2052" نشان می دهد. این عکس را تلسکوپ پرتوهای ایکس چاندرا گرفته است. حلقه مارپیچ، یک کهکشان بیضی شکل را در مرکز خوشه احاطه کرده است که به خاطر اطلاعات جمع آوری شده در نور مرئی توسط تلسکوپ VLT در شیلی به شکل یک دایره مرکزی دیده می شود.

ستاره شناسان معتقدند زمانی که گروه کوچکتری از کهکشانها به یک خوشه بزرگتر برخورد کرده اند "آبل 2052" به شکل موجی درآمده است.

داستان بقا- ستاره دنباله داری با عنوان "لاوجوی" در این عکس شبیه به یک پیکان سفید نورانی به نظر می رسد که به سوی خورشید نشانه رفته است.

این عکس را کاوشگر "سوهو" ناسا در 15 دسامبر گرفته است. لاوجوی بخشی از گروهی با عنوان "چرندگان خورشید کروتس" است.

اژدها ماهی سرخ- دو ستاره نورانی به گونه ای در کنار هم قرار گرفته اند که به نظر می رسند بخشی از صورت یک اژدها ماهی سرخ هستند. اژدها ماهی عنوان سحابی است که بخشی از نورانی ترین ستارگان کهکشان راه شیری را در خود جای داده است. این عکس را تلسکوپ فضایی اسپتیزر ناسا در نور مادون قرمز گرفته است.

گودال ماه- این تصویر جدیدی است که کاوشگر مدارگرد Lunar Reconnaissance ناسا از حوضچه ای به پهنای 110 متر و با عنوان Shorty Crater گرفته است. این حوضچه در اثر یک برخورد به وجود آمده است. در 11 دسامبر 1972 فضانوردان ماموریت آپولو 17 در نزدیکی این گودال فرود آمدند.