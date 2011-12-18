"جوش شیرین" زندگی مردم کرمانشاه را تلخ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نانوایی های کرمانشاه و دیگر شهرها برای ارتقا کیفیت ظاهری و هم صرفه جویی در کار پخت، از جوش شیرین در پخت نان استفاده می کنند و هیچ ارگان و نهادی تاکنون به صورت جدی و عملی با این متخلفان بهداشتی برخوردی نداشته است.

چند روز پیش هم استاندار کرمانشاه با انتقاد شدید از استفاده بی رویه نانوایی ها از جوش شیرین در پخت نان، از عملکرد مدیران اجرایی استان کرمانشاه در برخورد نکردن با متخلفان به شدت انتقاد کرد.

هاشمی در این باره می گوید: استفاده از جوش شیرین درپخت نان ممنوع شده است اما با کمال تاسف گاهی اوقات خلاف این امر مشاهده می شود لذا اعلام می کنم کاربرد یک گرم جوش شیرین به معنای ضعف و ناتوانی مدیران مرتبط است و تکلیف است که بدون کوچکترین ترحمی، از تکرار این تخلف برای همیشه جلوگیری کنید و استفاده از خمیر مایه را تشویق، ترغیب و فراگیر کنید.

این سخنان استاندار کرمانشاه در حالی گفته می شود که سالیان سال است مردم کرمانشاه در بحث استفاده از جوش شیرین در نان ضرر می کنند.

یک کارشناس تغذیه در این باره به خبرنگار مهر می گوید: در کارگاههای نانوایی که از خمیر ترش برای ور آمدن خمیر استفاده نمی شود و به جای آن از جوش شیرین استفاده می کنند، اسید فیتیک موجود در نان موجب رسوب دادن آهن و کلسیم شده و استفاده مستمر از این نوع نان موجب بروز کم خونی ناشی از فقرآهن و کاهش ذخیره کلسیم در جامعه می شود.

وی ایجاد تشنج در کودکان را از دیگر عوارض مصرف جوش شیرین در نان عنوان می کند ومی گوید: از عوارض دیگر بیکربنات سدیم با جوش شیرین، ایجاد و یا تشدید تشنج در کودکان و نیز ضعف عضلانی، خستگی و لرزش دست ها است که از عوارض افزایش یون سدیم خون محسوب می شود، یون بیکربنات (جوش شیرین) با خنثی کردن اسید معده سبب ایجاد کرامپ های معدی و نفخ و سایر عوارض گوارشی می شود.

این کارشناس تغذیه می گوید: اختلالات گوارشی از دیگر عوارض استفاده جوش شیرین در پخت نان است که نان تخمیر نشده به لحاظ اینکه تخلخل ندارد طبخ و پخت مناسبی نیز نداشته و کاملا برشته نمی شود لذا باعث چسبیدن نان به دندان و توقف بیشتر نان در معده می شود که این خود باعث بروز ورم و زخم معده و اثنی عشر می شود.

وی افزود: نان دارای جوش شیرین از نظر اسیدیته حالت قلیایی و بوی نامطبوع و رنگ زرد دارد و فوق العاده نسبت به آفت کپک زدگی آسیب پذیر است و تقریبا ظرف دو روز قارچ سمی روی آن رشد می کند.

در شرایطی که نان های فاقد جوش شیرین یعنی نان هایی که تخمیر طبیعی در آنها صورت گرفته نسبت به آفت کپک زدگی مقاومت بیشتری دارند و اینگونه نانها را می توان حتی چند هفته در هوای خنک و شرایط مناسب نگهداری کرد، بدون اینکه رنگ و طعم آنها تغییر پیدا کند. بدیهی است موضوع آسیب پذیری نان های نامرغوب و غیر بهداشتی فعلی عامل مهمی در بالا رفتن میزان مصرف می شود.

بر اساس این گزارش، این در صورتی است که هم اکنون طبق آمار و ارقام موجود حدود یک سوم جامعه ما از کم خونی ناشی از فقر آهن رنج می برد و این ناراحتی در بین زنان و کودکان شیوع بیشتری دارد. به عبارت دیگر استفاده از جوش شیرین در نان به ویژه نان هایی که دارای ذرات سبوس است موجب باقی ماندن یون فیتات می شود و این یون با آهن و کلسیم ترکیب شده و عوارض کمبود این عناصر دربدن، با کم خونی و پوکی استخوان ظاهر می شود، یون فیتات موجود در خمیر با اسیدهای آمینه اسیدی و قلیایی ترکیب شده و بدن انسان به کمبود اسیدهای آمینه ضروری دچار می شود.