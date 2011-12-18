  1. جامعه
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جزئیات قانون جدید مشاغل سخت

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت: اجرای قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور نیازی به شرط سنی و جنسیت ندارد.

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور که چندی قبل از سوی شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و به سازمان تامین اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در شعب تامین اجتماعی تاکید کرد: مشاغل مختلفی در این قانون به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده است و مدارک فرد متقاضی برای بازنشستگی از طریق این قانون باید به تائید کمیته ای خاص برسد.
 
 مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت: در قانون مشاغل سخت و زیان آور داشتن سابقه کار 25 سال متناوب و 20 سال متوالی قید شده است این درحالی است که در گذشته 25 سال متوالی مبنای محاسبه بازنشستگی در مشاغل سخت بود.
 
زدا اظهار داشت: در بازنشستگی از طریق این قانون زن و مرد بودن ملاک نیست و تنها سابقه فعالیت فرد مهم است.
 
به گفه وی، فردی که می خواهد از طریق استفاده از این قانون بازنشسته شود شرط سنی ندارد و با داشتن شرایط موجود در هر سنی که قرار گیرد مشمول بازنشستگی می‌شود.
 
 
