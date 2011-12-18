شهردار گلستان استعفا کرد/ گلستان باز هم رکورددار شد

به گزارش خبرنگارمهر، مختاری اولین شهردار انتصابی از سوی استاندار تهران به دلیل منحل شدن شورای این شهر بود و مدت زمان خدمت وی حتی به یکسال هم نرسید که یکباره خبر انتصاب وی بر روی خروجی پرتال سازمانی استانداری لرستان قرار گرفت و وی به سمت مدیر کل شهری و روستایی استانداری لرستان منصوب شده و وی از سمت خود به عنوان شهردار گلستان استعفا داده است.

نگاهی به فعالیت شهردار طی 7 ماه فعالیتش

مسعود مختاری اولین شهردار انتصابی از سوی استاندار تهران بود و شروع کار وی با توفیقات ارزنده ای همراه بود و همین امر باعث شد که طی هفت ماه، وی رضایت مندی مسئولان و شهروندان را به خود جلب کند.

وی در این مدت زمان کوتاه پروژه های بسیار اساسی و کارشناسی را تعریف و به مرحله عملیاتی رساند و هم اکنون این پروژه ها از میزان پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار است.

شهر گلستان بازم هم در رکود زد

با اقداماتی که شهرداری در این مدت انجام داد تا رسیدن به مراحل بهره برداری زمان زیادی باقی نمانده بود اما یکباره خبر استعفای شهردار شوک عظیمی را بر پیکره این شهر وارد کرد و جابجا شدن مدیران در زمان کوتاه رکورد منفی دیگری برای این شهر به شمار می رود.

نماینده عالی دولت در این شهرستان نیز با اظهار تاسف از این استعفا گفت: زمانی که خبر استعفای شهردار گلستان را شنیدیم اصلا باور نمی کردیم که این ماجرا حقیقت داشته باشد .

یونس نوبخت در گفتگو خبرنگار مهر اظهار داشت: شهروندان این شهر از نحوه مدیریتی وی رضایت کاملی داشتند و رفتن وی از این شهر و در این موقعیت به صلاح نبود.

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص مذاکره برای لغو این استعفا نیز افزود: برای منصرف کردن وی مذاکراتی داشتیم ولی ظاهرا حکم انتصاب وی در استاندار لرستان ابلاغ شده که باید وی در پست جدید خود مشغول باشد.

به گفته وی شهردار گلستان می توانست با عدم رضایت برای قبول پست جدید تا پایان سال صبر کند؟

شهردار گلستان نیز درخصوص اسعفای نابهنگام خود گفت: بنده نیز در یک عمل انجام شده قرار گرفتم و بنا نبود به این زودی حکم اینجانب از استانداری لرستان ابلاغ شود.

مسعود مختاری با خبرنگار مهر تصریح کرد: بنده طی مدت کوتاهی که مشغول خدمت رسانی به مردم مومن و قدرشناس این شهر بودم می توانم به جرات بگم بهترین خاطره مدیریتی بنده بود که چنین افتخاری نصیبم شده بود.

وی خدمت را در هر کجای ایران اسلامی یک افتخار و عبادت بزرگی توصیف و عنوان کرد: هدف و نیت هر خدمتگزاری خادمی این مردم در اقصی نقاط کشوراست و قطعا ما نیز به نیت خدمت به این شهر آمده بودیم ولی سرنوشت و قسمت ما این چنین رقم خود که باید از این شهر به شهر دیگری برویم .

مختاری از تمامی شهروندان این شهر که در طول خدمت همراهی و مشارکت خوبی را داشتند قدردانی کرد و از کلیه مسئولین استان تهران و شهرستان بهارستان که در راستای حمایت از مجموعه برنامه های شهرداری حمایت ویژه ای را به عمل آوردند، تشکر کرد.