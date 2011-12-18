شرکت سیمان مازندران صادرکننده برتر کشور شد

حمید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس این داده آماری، شرکت سیمان مازندران در هشت ماهه نخست امسال توانست با صادرات 570 هزار تن محصول سیمان به عنوان صادر کننده برتر در بین شرکت های صنعت سیمان کشور انتخاب شده است.

وی افزود: این موفقیت در سیمان مازندران از ابتدای فعالیت این واحد بزرگ تولیدی صنعتی بی سابقه بوده است.

مدیرعامل شرکت سیمان مازندران افزود: شرکت های ساروج بوشهر و سامان غرب در ردیف صادرکنندگان بعدی سیمان در هشت ماهه نخست امسال بودند.

یوسفی، میزان تولید سیمان مازندران در هشت ماهه نخست امسال بالغ بر یک میلیون و 734 هزار تن بوده که حدود 50 درصد تولیدات شرکت، به صادرات تعلق گرفته است.

شرکت سیمان مازندران از سال 87 فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده که میزان روزانه تولیدات این شرکت از دو هزار تن در سال 87 به تولید روزانه هفت هزار و 300 تن در برهه کنونی رسیده است.