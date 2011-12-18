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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

عینعلی خبر داد:

3600 طرح اشتغال در کمیته امداد گلستان ثبت شد

3600 طرح اشتغال در کمیته امداد گلستان ثبت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گلستان اعلام کرد: تا پایان آبان ماه تعداد سه هزار و 619 طرح اشتغال در این سامانه به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عینعلی افزود: دو هزار و 104 خانوار تحت حمایت کمیته امداد تا پایان سال 1390 با کمک این نهاد به خودکفایی و استقلال اقتصادی می رسند.

وی اظهار داشت: با خودکفا و توانمند شدن این افراد از تحت حمایت خارج می شوند.
 
وی با اشاره به ثبت اشتغال در سامانه رصد بیان داشت: کمیته امداد گلستان متعهد شده است در سال جاری تعداد 9 هزار و 205 طرح اشتغال زایی ( اعم از خود اشتغالی، توان افزایی و کار انگیزی ) را اجرا کند.

عینعلی با بیان اینکه خانواده ها برای هر گونه فعالیت اقتصادی ملزم به گذراندن آموزش های تخصصی حرفه مورد نظر هستند، اذعان داشت : متقاضیان پس از گذراندن دوره آموزشی مشاوره شغلی در خصوص آن حرفه تسهیلات اشتغال دریافت می کنند.

وی تصریح کرد : تا کنون پنج هزار و 374 پرونده اشتغال از سوی این نهاد برای مددجویان  تشکیل شده است.

حدود 52 هزار خانوار تحت حمایت امداد گلستان هستند.
کد مطلب 1486418

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