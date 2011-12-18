68 میلیارد برای اجرای طرح مطالعات شهری ارومیه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مطالعات مجموعه شهری ارومیه در دستور کار اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی قرار گرفته، افزود: در نظام برنامه ریزی فضایی ایران، طرح مجموعه شهری از حجم مطالعات و طرح ریزی در مقیاس پهنه جعرافیایی را شامل می شود.

وی بیان داشت: از اهداف این مطالعات هدایت، مکان یابی سکونت و فعالیتهای اقتصادی متکی به مزیتهای نسبی مکانی و قابلیتها و پتانسیلهای طبیعی و مصنوع در پهنه فضائی همگن جعرافیایی است.

وی اظهار داشت: موضوع کلانشهر بودن ارومیه در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در جهت هدایت توسعه پایدار در محدوده شهرستان ارومیه و مطالعات مجموعه شهری ارومیه در دستور کار اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی قرار گرفته است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح بالغ بر 68 میلیارد و 135 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته و در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد است، گفت: در صورت تهیه و تصویب، این طرح بعنوان یک سند توسعه منطقه ای و راهنمای سرمایه گذاریهای خصوصی و تعیین مکان اجرای پروژه های عمرانی دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

