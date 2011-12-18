شاگردان "خوزه مورینیو" به صدر جدول بازگشتند/ هت تریک "رونالدو"

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید که هفته گذشته بعد از 15 پیروزی پیاپی در خانه مقابل بارسلونا تحقیر شد و با نتیجه 3 بر یک شکست خورد این هفته با پیروزی 6 بر 2 در زمین سویا تقریبا ناکامی ال‌کلاسیکو را به فراموشی سپرد.

در این دیدار کریس رونالدو که ضعیف‌ترین بازیکن دیدار مقابل بارسلونا بود عملکرد درخشانی برای تیمش داشت و هت تریک کرد. این در حالی بود که رئال از دقیقه 44 با اخراج په په، مدافع پرتغالی خود 10 نفره به بازی ادامه می داد اما در دقیقه 74 بازی داور مانو بازیکن سویا را هم اخراج کرد تا تعداد مهرههای دو تیم دوباره برابر شود.

در دیگر دیدارهای شب گذشته اتلتیک بیلبائو از سد رئال زاراگوزا گذشت، اسپانیول در خانه اسپورتینگ گیخون به برتری رسید و مایورکا هم مغلوب میهمان خود ختافه شد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* مایورکا یک - ختافه 2

گل‌ها: ایوان رامیس (10) برای مایورکا و عبدالعزیز برادا (28 و 44) برای ختافه

* اسپورتینگ گیخون یک - اسپانیول 2

گلها: داوید بارال (61) برای اسپورتینگ گیخون و تیوی بیفوما (3)، لوئیز گارسیا (84) برای اسپانیول

* اتلتیک بیلبائو 2 - رئال زاراگوزا یک

گل‌ها: مارکل سوسائتا (7)، کایسکا توکرو (87) برای بیلبائو و لئوناردو دانیل (22) برای زاراگوزا

* سویا 2 - رئال مادرید 6

گلها: خسوس ناواس (69) و آلوارو نگردو (90) برای سویا و کریس رونالدو (10، 41 و 86)، خوزه کالخون (37)، آنخل دی ماریا (66) و حمیت آلتینتاپ (89) برای رئال

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 40 امتیاز

2- بارسلونا 37 امتیاز

3- والنسیا 30 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- لوانته 29 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- اسپورتینگ گیخون 15 امتیاز

19- راسینگ سانتاندر 13 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- رئال زاراگوزا 10 امتیاز

- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* اتلتیکو مادرید - رئال بتیس

* گرانادا - لوانته

* اوساسونا - ویارئال

* راسینگ سانتاندر - رئال سوسیه‌داد

* والنسیا - مالاگا