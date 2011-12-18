رها سازی 2.6 میلیون قطعه بچه ماهی در ارس/ 14 هزار تن آبزی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان وهاب زاده ظهر شنبه در مراسم رها سازی این بچه ماهیان در دریاچه پشت سد ارس، افزود: این بچه ماهی ها از نوع آمور، بزرگ سر، فیتوفاک و کپور بوده که پس از تکثیر و پرورش در مرکز تکثیر شهید کاظمی پلدشت در اوزان بالای 10 گرم در آب های سد ارس رها سازی شدند.

وی با اشاره به افزایش 50 درصدی رها سازی بچه ماهی در آب های ارس در مقایسه با سال گذشته، اظهار داشت: امیدواریم با رها سازی این میزان بچه ماهیان طی فصل آینده، چهار هزار تن ماهی از دریاچه سد ارس صید شود .

مدیر کل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی از تولید 14 هزار تن انواع ماهی و آبزیان در منابع آبی و حوزه های پرورش ماهیان استان خبر داد و بیان داشت: سال گذشته 13 هزار تن محصول تولید شده که امسال در زمینه تولید با 10 درصد افزایش مواجه هستیم.

وهاب زاده با اشاره به رتبه نخست آذربایجان غربی در تولید آبزی در بین 17 استان غیرساحلی کشور، ادامه داد: آبزیان و انواع ماهیان در 405 مزرعه پرورشی و منابع آبی و دریاچه های پشت سدها تولید می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته 240 تن شاه میگو و 426 تن ماهی به کشورهای عراق، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده، افزود: هم اکنون سه هزار و 400 نفر در بخش شیلات آذربایجان غربی فعالیت می کنند.

