به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته راهداری که در سالن همایش سازمان ملی جوانان قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه طرح مطالعاتی احداث خط راه آهن سریع و سیر قم - تهران مراحل نهایی خود را سپری می‌کند افزود: توجه به بخش حمل و نقل شهری برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد ضروری است.

طرح حرم تا حرم رگ گرفته قلب قم را باز می‌کند



استاندار قم با بیان اینکه طرح حرم تا حرم رگ گرفته قلب شهر را باز می‌کند و کمک شایانی به حمل و نقل شهری قم خواهد کرد اظهار داشت: با احداث این مسیر گشایش ترافیکی در قم رخ می‌دهد که امیدواریم به زودی این مسیر باز شود و با آسفالت سطح،‌ این مسیر در اختیار شهروندان قرار گیرد.



موسی‌پور به برخی دیگر از پروژه‌های شهری قم در زمینه حمل و نقل اشاره کرد و افزود: میدان ۷۲ تن از شلوغ‌ترین میادین کشور است که گره کور ترافیکی در این نقطه مشکلاتی برای شهروندان و مسافران ایجاد می‌کرد که امیدواریم با احداث تقاطع غیر همسطح در مدت زمان یکسال در این میدان این مشکلات برطرف شود.



محور قم به گرمسار ۶ خطه می‌شود



وی در ادامه اظهار داشت: مسیر قم به گرمسار راه مطمئن و ایمنی است که باعث کوتاهی مسیر به مشهد و شاهرود می‌شود که در سال آینده این محور ۶ خطه خواهد شد و اعتبار آن نیز تخصیص یافته است.



استاندار قم با اشاره به چهار خطه کردن محور قدیم قم تهران تا شهرک شکوهیه اظهار داشت: توسعه جاده قم به نیزار به طول ۱۴ کیلومتر به عنوان ورودی شهرک پردیسان نیز در دستور کار قرار دارد.



موسی‌پور ادامه داد: ۴ خطه کردن مسیر قم به جعفریه به طول ۱۴ کیلومتر و همچنین تعریض جاده قم به قنوات و احداث کمربندی‌های جنوب شرقی و شمال غربی از دیگر برناهای توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل استان است.