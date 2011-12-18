99 درصد فرآیند انتخابات در آذربایجان غربی مکانیزه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سهندی در نشست خبری با اشاره به اینکه 24 مرحله از 25 فرآیند انتخابات به صورت مکانیزه انجام می شود، افزود: طی انتخابات قبل 9 فرآیند به طور مکانیزه انجام شده بود که در این انتخابات 24 فرآیند از دستور شروع تا پایان انتخابات مکانیزه است.

وی فرآیندهای ثبت نام، بررسی صلاحیتها و مشخصات معتمدین را از جمله این 24 فرآیند مکانیزه دانست و بیان داشت: ثبت نام داوطلبان بر روی بستر اینترنتی و ادامه فرآیند ها از شبکه vpn وزارت کشور بعنوان یک شبکه ایزوله، انجام می شود.

مدیر کل دفتر فناوری و اطلاعات استانداری آذربایجان غربی اظهار داشت: مرحله 25 انتخابات که اخذ رای مکانیزه است در 10 درصد حوزه های انتخابیه کشور انجام شده که در آذربایجان غربی هنوز این حوزه مشخص نشده است.

سهندی با اشاره به اینکه توسعه مکانیزاسیون فرآیندهای اداری و انتخابات باعث توسعه دولت الکترونیک نی شود، ادامه داد: فناوری اطلاعات از ارکان اصلی و مهم انتخابات بوده که کمیته فناوری آذربایجان غربی برای آماده سازی زیر ساختهای مخابراتی، تامین نیروی انسانی و تجهیزات لازم، تامین پهنای باند و تجهیز شعبات تشکیل شده است.

این مسئول با بیان اینکه بیش از شش هزار دستگاه رایانه، چاپگر و بار کد خوان، دو هزار نفر کاربر رایانه، دو هزار خط تلفن و بیش از 100 نفر کارشناس فناوری اطلاعات در این زمینه همکاری می کنند، گفت: سامانه ویدئو کنفرانس در 17 فرمانداری راه اندازی شد.

وی راه اندازی این سامانه را باعث صرفه جویی در هزینه های مالی، افزایش سرعت و حضور فرمانداران در حوزه های انتخابیه دانست و بیان داشت: بر اساس پیش بینی ها بیش از 40 هزار نفر ساعت کار برای برگزاری انتخابات به صورت مکانیزه انجام شود.

سهندی با اشاره به این که همه شعبات شهرستانها به لحاظ مخابرات و تجهیزات از طرف کمیته فناوری اطلاعات تست می شوند، گفت: روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری دوره آموزشی جهت رفع نقایص احتمالی برگزار می شود.