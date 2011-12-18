به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه باقرالعلوم(ع) که به مناسبت هفته پژوهش در این دانشگاه برگزار شد به ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه اشاره و اضافه کرد: باید میان حوزه و دانشگاه علاوه بر زدودن ذهنیت‌های منفی که مانع این وحدت هستند تبادل سازمانی و ارگانیک مانند تبادل نیرو ایجاد شود.



وی با تاکید بر آسیب شناسی و نیازسنجی در پژوهش اظهار داشت: حوزه و دانشگاه باید در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشند و حوزه به تدوین پیوست فرهنگی پروژه‌های عمرانی و صنعتی بپردازد زیرا از جمله وظایف حوزه محسوب می‌شود.



عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه از موضوع‌های نسبتا جدید است تصریح کرد: از این جهت این اصطلاح نسبتا جدید است که دانشگاه به عنوان مرکز علمی از غرب به کشور ورود یافته و تعبیر وحدت بعد از پیروزی انقلاب و در چنین فضایی عنوان شده است.



اسلام در تمامی زمینه‌ها حرف برای گفتن دارد



وی ادامه داد: اسلام در تمامی زمینه‌ها حرف برای گفتن دارد همان طور که در روایتی از معصوم(ع) وارد شده است که اسلام محدودیتی برای فراگیری و علم آموزی قائل نیست.



حسینی بوشهری با اشاره به تلاش بزرگانی مانند شهید مفتح، امام راحل و ... برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه اضافه کرد: این بزرگان مشکلات زیادی را برای این کار تحمل کردند و گامهای خوبی هم برداشته شده است که البته کافی نیست.



وی با اشاره به موانع وحدت میان حوزه و دانشگاه بیان داشت: این عوامل به درون حوزه و دانشگاه منحصر نیست و عواملی از بیرون نیز در صددند تا این موضوع به سرانجام نرسد.



نماینده مجلس خبرگان رهبری، تز جدایی دین و علم در مغرب زمین را اولین عامل برشمرد و تصریح کرد: چون دانشگاه اصطلاحی وارداتی و علوم آن از غرب گرفته شده بود و در غرب علم و دین از هم جدا هستند توانست تاثیر زیادی بر اذهان داشته باشد.



وی اضافه کرد: استعمار برای جدایی حوزه و دانشگاه طراحی های زیادی کرده بود که امروز هم می بینیم این نقشه ها تداوم دارد که همه باید مراقب باشیم تا جامعه به تباهی نرود.



اثرات بدبین کردن نسل جوان به روحانیت



حسینی بوشهری، بدبین کردن نسل جوان به روحانیت را عامل دیگر در این زمینه دانست و تصریح کرد: این عامل اثر خود را گذاشت و پیامدهای آن را گاهی مشاهده کرده و می کنیم به همین دلیل آن کار کارستانی که مدنظر طراحان وحدت حوزه و دانشگاه بود محقق نشده است اگرچه همدلیها بیشتر شده است.



وی با تاکید بر رفع موانع گفت: در این سالها شاهد کم رونقی این موضوع هستیم در حالی که اول انقلاب وحدت حوزه و دانشگاه روند سریعتری داشت.



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اسلامی سازی علوم عنوان کرد: اقدامات انجام شده کافی نیست و حوزه علمیه رسالت بیشتری در این عرصه دارد.

