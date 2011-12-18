تحقیق و تفحص از واردات کالا و محصولات کشاورزی در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عیسی جعفری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه گزارش این کمیسیون مبنی بر تصویب تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم را قرائت کرد.

وی طی سخنانی گفت: علیرغم نیاز به درآمدهای نفتی در ایجاد بسترها و زیرساخت‌های کشور متاسفانه این درآمدها صرف واردات بی‌رویه شده است.

وی افزود: ما در مجلس سه قانون مصوب کردیم تا از کشاورزی حمایت شود و شاهد واردات کشاورزی نباشیم و اگر واردات انجام می‌شود به اندازه ضرورت و نیاز آن محصول باشد اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه آمار و ارقامی که گرفتیم نشان می‌دهد در چند سال اخیر افزایش چند برابری واردات میوه را داشته‌ایم.

جعفری خاطرنشان کرد: در سال 79 واردات میوه سه هزار و 900 تن بوده اما در سال 89 که قانون بهره وری بخش کشاورزی را مصوب کردیم و باید شاهد کاهش واردات میوه و محصولات می‌بودیم متاسفانه نزدیک به 900 هزار تن میوه وارد این کشور شد.

وی یادآور شد: در سال گذشته بازدیدی از کشاورزی جیرفت کرمان داشتیم و شاهد بودیم که عمده مرکبات برداشت نشده و یکی از علل آن، واردات همزمان مرکبات از کشورهای خارجی بوده است. حرف کشاورزان ما این بود که در زمانی که محصول ما رسیده آیا منطقی است که مجوز واردات میوه داده شود.

جعفری گفت: صبح امروز از رادیو و از قول معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیدم که گفت "‌واردات میوه ما ناچیز بوده و صادرات داشتیم" اما آیا این سخن قابل قبول است؟

سخنگوی کمیسیون کشاورزی یادآور شد: در سفری که رئیس جمهور به همدان داشت سئوالی که از ایشان پرسیده شد علت واردات میوه بود و رئیس جمهور پاسخ داد چیز زیادی نبوده مگر کالاهای همراه مسافر! آیا یک میلیون تن میوه وارد شده کالای همراه مسافر است؟

محمدیاری نماینده تالش نیز که از متقاضیان تحقیق و تفحص است، در سخنانی گفت: واردت میوه متاسفانه بزرگترین آسیب را به تولید کشور و کشاورزی وارد کرده است.

وی افزود:‌ در قانون برنامه پنجم در بودجه سال 90 و در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تمهیدات لازم برای حمایت از بخش کشاورزی پیش‌بینی شده از جمله این که واردات محصولات کشاورزی منوط به صدور مجوز از وزارت کشاورزی باشد علت هم این بود که در برنامه چهارم چنین موضوعی پیش بینی نشده بود و هر بار که به وزارت کشاورزی و بازرگانی نسبت به واردات میوه معترض می‌شدیم می‌گفتند ما اهرم و مجوز قانونی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی نداریم و تنها مجوز ما اعمال تعرفه است.

محمدیاری ادامه داد: ما این مشکل را در قانون برطرف کردیم اما واردات همچنان ادامه دارد. بازار داخلی ما اشباع شده از محصولات کشاورزی است. در سالهای گذشته بجای 800 هزار تن واردات برنج مورد نیاز خارجی، یک میلیون و 400 هزار تن واردات شد. در بخش واردات مرکبات هم این موضوع صدق می‌کند.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان محمدیاری و سخنگوی کمیسیون جهاد کشاورزی با 126 رای موافق، 18 رای مخالف و 18 رای ممتنع از207 نماینده حاضر با تقاضای تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم موافقت کردند.

به گزارش مهر طبق آیین نامه داخلی مجلس انجام هر تحقیق و تفحص شش ماه مهلت قانونی دارد که در صورت گذشت زمان شش ماه و عدم انجام کامل این تحقیق و تفحص به مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم در ماه‌های پایانی به سر می‌برد.