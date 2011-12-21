30 هزار شاکی در زمینهای طلایی تهران/ بررسی250 پرونده زمین خواری

ولی الله داوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین پرونده های حقوقی در استانداری تهران را تخلفات مربوط به تعاونیها تشکیل می دهد گفت: در بیشتر این پرونده ها به عنوان نمونه در دولتهای قبلی وزیری آمده و قول و وعید داده و یا بخشی از زمین ها را به افراد واگذار کرده که به هیچ عنوان از اختیارات وزیر نبوده و امروز که مسئولیت وزیر پایان یافته و دولتها تغییر کرده اند مردم بلاتکلیف مانده‌اند.

وی افزود: هم اکنون حدود 35 شرکت تعاونی و 30 هزارشاکی در تعاونی مسکن شهر تهران با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که بیشتراین تخلفات یعنی 95 درصد آنها مربوط به مناطق شمال تهران است.

مشاور حقوقی استاندار تهران با بیان اینکه حدود یکهزار هکتار زمین در مناطق سوهانک، شمال بزرگراه شهید بابایی و حریم جنوبی البرز از اوایل انقلاب تاکنون توسط وزرات جهادکشاورزی و سازمان جنگلها به کارمندان شاغل و بازنشسته وابسته به این سازمانها واگذار شده است گفت: استانداری تهران متولی حل و فصل این مشکل حقوقی نیست ولی حسب وظیفه استانداری در تعریف کارگروه مبارزه با زمین خواری موضوع را دنبال می کند.

داوریان اظهار داشت: البته این زمینها کاربری ندارند ولی دولت به دنبال این است که معوض این زمینها را به افراد واگذار کند.

عضو کارگروه مبارزه با زمین خواری استان تهران از پیگیری 250 پرونده زمین خواری در سطح استان خبر داد و افزود: حدود 600 هکتار زمین از چنگال زمین خواران در حال رها شدن است که بیشتر در مناطق دماوند، حاشیه رودخانه ها و اوشان فشن هستند.

وی افزود: بسیاری از پرونده ها در دستگاه قضایی مراحل پایانی خود را طی می کند. استانداری تهران نیز عزم جدی برای رها سازی زمینها از دست زمین خواران را در دستور کار خود قرار داده است.

