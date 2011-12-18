به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رستم قاسمی وزیر نفت ایران و رستم مینیخانوف رئیس جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه امروز یکشنبه 27 آذر ماه قرارداد طرح توسعه میدان نفت سنگین زاغه امضا می شود.

حجم قرارداد طرح توسعه این میدان نفت سنگین ایران حدود 700 میلیون دلار برآورد می‌شود و در صورت توافق نهایی دو طرف، امکان افزایش ظرفیت تولید نفت خام از این میدان نفت سنگین در فاز اول هفت هزار بشکه و در فاز دوم 55 هزار بشکه در روز وجود دارد.

در حال حاضر 18 میدان نفت سنگین و فوق سنگین در ایران کشف شده است که میدان نفتی فردوسی با در اختیار داشتن بیش از 31 میلیارد بشکه نفت خام سنگین یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران به شمار می رود.



هم اکنون حجم ذخایر نفت درجای ایران بیش از 560 میلیارد بشکه برآورد می‌شود که از این میزان حجم ذخایر نفت قابل استحصال کشورمان به نزدیک 140 میلیارد بشکه می رسد، ضمن اینکه حجم نفت خام‌های سنگین و فوق سنگین قابل برداشت ایران بین 70 تا 100 میلیارد بشکه برآورد شده است.

به گزارش مهر، میدان نفتی زاغه یکی از میادین نفت سنگین ایران بوده که نفت درجای این میدان حدود سه میلیارد بشکه با درجه ای.پی.آی 12 تا 16 همراه با آسفالت برآورد شده است.

فعالیت‌های اکتشافی در این میدان نشان می دهد چاه شماره یک میدان نفتی زاغه سال‌ها پیش حفاری و متروکه اعلام شد و شرکت ملی نفت ایران قصد دارد تا با حفاری چاه شماره 2 این میدان، اطلاعات مجامع تری از این میدان نفت سنگین استخراج کند.



در شرایط فعلی اجرای عملیات لرزه نگاری سه بعدی، پردازش اطلاعات و تعبیر و تفسیر داده ها و انجام عملیات پردازش PSTM و PSDM برای توسعه میدان نفت سنگین اغه انجام شده است.

میدان نفتی زاغه در استان بوشهر و در 30 کیلومتری شمال بندر دیلم و در زیر یال جنوب شرقی میدان رگ سفید قرار دارد و در این میدان تنها یک حلقه چاه حفاری شده که نشان می دهد نفت تولیدی این میدان مربوط به سازند مخزن آسماری و پابده است.