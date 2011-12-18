توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه شورای هماهنگی کانون توت فرنگی کشور اظهار داشت: ضروری است که در صنایع تبدیلی یک سری طرح های مناسب و بنیادین ارائه شود تا زمینه برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در این استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی می تواند در افزایش محصولات بخش کشاورزی موثر باشد، گفت: این امر نیازمند برنامه ریزی های موثر و هدفمند است که باید مسئولان دستگاه ها و سازمان های متولی در این بخش با شناسایی ظرفیت های استان نهایت دقت و تلاش را در این زمینه به کارگیری کنند.

استاندار کردستان با بیان اینکه صنعت توت فرنگی می تواند در توسعه محصولات کشاورزی حرفی برای گفتن داشتن باشد، گفت: انتظار می رود که با سرمایه گذاری مناسب و با برنامه ریزی های لازم از تمام ظرفیت های کردستان در بخش توت فرنگی بهره برداری شود.

شهبازی با اشاره به احداث پژوهشکده توت فرنگی در دانشگاه کردستان گفت: انتظار می رود که با احداث این پژوهشکده در راستای تحقیقات و فناوری محصولات توت فرنگی در آینده نزدیک استان صادرات این محصول را به کشورهای همجوار داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه امسال باید جشنواره توت فرنگی به بهترین شکل ممکن در استان کردستان برگزار شود، گفت: برگزاری این جشنواره به بهترین شکل ممکن می تواند در راستای معرفی استان کردستان به عنوان برترین تولید کننده توت فرنگی مور و مفید باشد.

این جلسه با حضور استاندار کردستان، مدیر کل جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی استاندار، جمعی از توت فرنگی کاران استان و اعضای کانون توت فرنگی کشور برگزار شد.