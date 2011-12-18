ایران صاحب شش داور بین المللی و جهانی در رشته هندبال شد

علیرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد داور ایرانی در رده های مختلف مسابقات آسیایی و لیگ های آسیایی و چندی قبل درمسابقات جهانی هندبال قضاوت کردند.

وی افزود: داوران ملی زیادی اکنون در رشته هندبال بوده که شرایط کسب درجه های بین المللی و جهانی را دارند و در هر زمانی که دوره های پیشرفته این ارتقا داوری برگزارشود، داوران ایرانی برای کسب این رتبه ها اعزام خواهند شد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون هندبال، شرایط اخذ رتبه های بین المللی و جهانی برای داوران ایرانی را داشتن فیزیک بدنی مناسب، تسلط کامل به زبان بین المللی و موفق شدن در تست هوشی و قوانین این رشته ورزشی دانست.

سلیمانی، به اقدام مثبت فدراسیون هندبال برای برگزاری سمینار آموزشی و توجیهی داوران، نماینده ها و ناظران فدراسیون برای قضاوت نظارت در لیگهای مختلف هندبال پیش از مسابقات امسال آبانماه در شهریار اشاره کرد.

وی گفت: در این دوره حدود 80 نفر حضور داشتند و با بررسی نقاط ضعف و قوت قضاوت آنان در رقابتها پارسال، شرایط بدنی تست های هوشی و قوانین هندبال به آنان برای قضاوت امسال بحث و بررسی شد.

سلیمانی، از حضور ایران در کمیته داوران کنفدراسیون آسیا بهمن ماه امسال در شهر جده عربستان خبر داد و ادامه داد: حضور ایران در کنفدراسیون هندبال آسیا با سه نماینده قابل قبول است.

رئیس کمیته داوران فدراسیون هندبال از سطح قضاوت داوران در رقابتهای امسال لیگ برتر و دسته یک ابراز رضایت کرد و یادآور شد: هر چه از برگزاری مسابقات می گذرد، سطح قضاوت داوران به سمت کیفی شدن پیش می رود.