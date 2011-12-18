تاسیس خانه های قرآن روستایی در لرستان 50 درصد رشد یافت

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال 84 تاکنون تنها با حضور یک ممتحن خانم دوره های تربیت معلم را در استان برگزار می کردیم.

وی تصریح کرد: این در حالیست که با دوره آموزشی که در آبان ماه سالجاری با حضور کارشناسان متخصص برگزار کردیم توانستیم به 13 ممتحن خانم دیگر مجوز بدهیم.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: در حال حاضر 14 ممتحن خانم مجاز برای آزمون های شفاهی قرائت و روش تدریس قرآن در استان داریم.

لروند افزود: در حال حاضر ما به دنبال برگزاری مستمر دوره های هفتگی یا ده روزه قرائت تخصصی با حضور اساتید برجسته کشوری هستیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 30 موسسه قرآنی با مجوز رسمی از سازمان تبلیغات اسلامی در استان وجود دارد اظهار داشت: موسسات قرآنی دیگری که زیر نظر سایر ارگانها هستند و یا مجوز رسمی ندارند در استان وجود دارد که درحال فعالیت هستند و ما با آنها نیز همکاری داریم.

لروند با بیان اینکه یکی از رویکردهای سازمان تبلیغات اسلامی و دارالقرآن سازمان ورود خانه های قرآن روستایی به روستاهای استان است تصریح کرد: در حال حاضر 47 خانه قرآن روستایی دارای مجوز رسمی در استان وجود دارد.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: تاسیس این تعداد خانه قرآن روستایی نسبت به سالهای گذشته رشد 50 درصدی داشته است.