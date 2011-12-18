سایپا تنکابن صدرنشین دوچرخه سواری مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله سوم این مسابقات که در رشته کری تریوم به مسافت 40 کیلومتر در فریدونکنار برگزار شد، تیم سایپا تنکابن با کسب 430 امتیاز در صدر ایستاد و تیم های پیتز ا نارنج و تله کابین رامسر با 362 و360 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در نتایج انفرادی مرحله سوم این مسابقات در فریدونکنار، محمد یوسفی از پیتز ا نارنج رامسر زودتر از خط پایان گذشت.

مرتضی شفیعی، از تیم شهرداری فریدونکنار و عادل ابو پورپیشه از تیم میثاقی بابل دوم و سوم شدند.

در نتایج کلی سه مرحله در بخش انفرادی، مرتضی رضوانی از تیم تله کابین رامسر با 246 امتیاز پیشتاز مسابقات شد و پس از این رکابزن، امین پور نجف از تیم سایپا تنکابن با 207 امتیاز نزدیکترین تعقیب کننده صدر نشین بوده و محمد یوسفی از تیم پیتزا نارنج رامسر با 178 امتیاز سوم است.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران گفت: مرحله چهارم مسابقات دوچرخه سواری مازندران در رشته سرعت هزار متر و چهار هزار متر دوم دیماه به میزبانی بابلسر برگزار می شود.

سید تقی خداداید افزود: در ششمین دوره مسابقات دوچرخه سواری مازندران با عنوان گرامیداشت مرحوم میثاقی دوچرخه سوار فقید مازندرانی با حضور 50 دوچرخه سوار در قالب 10 تیم برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این مسابقات تیم های فروشگاه دوچرخه ملی پوشان بابلسر، پیتزا نارنج رامسر، شهرداری فریدونکنار، سایپا تنکابن، تله کابین رامسر، میثاقی بابل،هیئت بهشهر،هیئت فریدونکنار وهیئت چالوس و بابلسر حضور دارند.