توضیحات میراث فرهنگی فارس درباره یک گزارش مهر

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ 21 آذر ماه امسال خبرگزاری مهر گزارش با عنوان "تنها اثر رنگی دوره ساسانی در فیروزآباد/ جاذبه هایی که از یاد رفته اند" منتشر کرد که میراث فرهنگی در مورد این گزارش توضیحاتی ارائه داده است.

در توضیحات سازمان میراث فرهنگی آمده است: در پی انعکاس خبری در خصوص عدم معرفی نقش برجسته رنگی دوره ساسانی در فارس، معاون اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس از عدم وجود نقش برجسته ای با این مشخصات در شهرستان فیروزآباد خبرداد.

عبدالرضا نصیری گفت: در فیروزآباد هیچ نقش برجسته رنگی وجود ندارد و طرح این مسائل غیرکارشناسی است.

وی گفت: موضوع اثررنگی در فیروز آباد مربوط به کشف یک تابلوی گچی رنگی مربوط به دوره ساسانی است که در طی عملیات پژوهش در شهرگور فیروزآباد به دست آمده است.

معاون میراث فرهنگی فارس گفت: علت عدم معرفی این اثرنیز از سر بی توجهی نبوده بلکه شرایط بازدید گردشگران در محلی که این تابلوی گچی در آن واقع شده امکان پذیر نیست و ازسویی احتمال هوازدگی و از بین رفتن اثر در صورت قرارگرفتن در معرض مستقیم هوا وجود دارد که هم اکنون از دو بعد تکنیکی و نظری موضوع جابجایی و انتقال تابلو به یک فضای موزه ای مناسب در دست بررسی است و اظهار نظر در خصوص ابعاد تخصصی موضوعات اینچنینی نیاز به تأمل بیشتری دارد.

وی بیان کردن موضوع بی توجهی به آثار تاریخی فیروزآباد را به ویژه در سال 1390 که اقدامات برجسته ای در راستای حفاظت و مرمت آثار شاخص این شهرستان صورت گرفت نادرست خواند و گفت: اجرای پروژه های مرمت سه اثر شاخص این شهرستان از جمله کاخ اردشیر بابکان، قلعه دختر و منار شهر گور از مهمترین این اقدامات بوده است.

معاون میراث فرهنگی فارس گفت: پروژه مرمت قلعه دختر شامل مرمت بدنه خارجی نمای ضلع شمالی، مرمت ضلع شمالی گنبد خانه، مرمت ضلع غربی گنبد خانه ، بستر سازی و سنگ چینی ضلع شمالی گنبد، مرمت رخ بام ، دوخت و دوز شکاف ها و ایجاد پوشش حفاظتی بخشی از سقف بنا و استحکام بخشی و نجات بخشی مناره از خطر ریزش ، ایجاد دیوار محافظ به منظور جلو گیری از هوازدگی مصالح پی و صخره سنگی بستر قلعه در ضلع شمالی و اجرای کاهگل بخشی از پشت بام مرمت درگاه های ضلع شرقی و غربی ، ساماندهی محوطه بنا، مرمت ضلع شمالی ایوان قلعه ، ساماندهی محوطه کمپ قلعه ، نصب تابلوهای بنا با اختصاص اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال به پایان رسید.

نصیری همچنین درخصوص ثبت جهانی قلعه دختر گفت: پرونده ثبت جهانی این بنای تاریخی در دست تهیه و مستند سازی است.

وی گفت: برای یادمانهای تاریخی فیروزآباد پایگاه استانی در نظر گرفته شده و ذکر این نکته که اداره کل میراث فرهنگی استان از شهرستان فیروزآباد غافل شده صحیح نیست.

نصیری گفت: رویکرد نخست ما حفظ و احیائ آثار تاریخی شهرستان است که خوشبختانه امسال شاهد مرمت بنای کاخ اردشیر و مرمت شهر گور نیز بوده ایم و ایجاد امکانات رفاهی در شهرستان نیز اولویت بعدی است.

وی در خصوص مرمت منار شهر گور نیز گفت : برای نخستین بار پس از مرمت بسیار جزئی این اثر در50 سال پیش طی سال جاری مرمت این اثر تاریخی با اختصاص 900 میلیون ریال اعتبار انجام شد که طی این عملیات مرمت سطح روی منار، شیب بندی و اجرای کاهگل روی منار، مرمت ضلع شمالی و اظلاع جنوبی و شرقی منار، ساماندهی پیرامون اثر و عملیات آبرسانی و برق رسانی به مجموعه انجام گرفت.

نصیری همچنین از مرمت مستمر کاخ اردشیر توسط استاد کاران میراث فرهنگی استان خبرداد و گفت: عملیات مرمت در عموم فضاهای اثر تاریخی انجام گرفته و مشهود است وبدون شک می توان اذعان داشت هیچ خطر جدی این اثر تاریخی را تهدید نمی کند به طوریکه مرمت ضلع شرقی حیاط ، مرمت ضلع جنوبی دالان ، مرمت ضلع شمالی ، مرمت و سنگچینی جلوی نیم ستوانها، درضلع شمال شرقی ، ساماندهی محوطه پیرامون برکه و حیاط به طور مستمر از اقدامات صورت گرفته در سال جاری بوده است.

وی به حضور و سرکشی مستمر مدیرکل، معاونت و کارشناسان از شهرستان وپروژه های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: بدو ن شک اگر حضور و سرکشی مستمر مسئولان نبود قطعاً پروژه هایی با این وسعت تعریف و اجرا نمی شدوذکر این نکته که دسترسی به مسئولان امکان پذیر نیست و مسئولان هم زحمت طی کردن مسافت دوساعته را به خود نمی دهند با توجه به چند سفرشهرستانی مدیرکل در طول سال جاری و حضور مستمر معاونت و کارشناسان خالی از لطف است.

وی در پایان خواستار حمایتهای مادی و معنوی مسئولان و مردم از میراث فرهنگی شد و گفت: با تشویش اذهان عمومی بهبودی حاصل نخواهد شد و تنها در سایه تعامل، همدلی و همکاری می توان به نتیجه مطلوب دست یافت.