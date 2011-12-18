امر به معروف و نهی از منکر از بروز بداخلاقی های انتخاباتی جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شنبه شب در شورای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس گفت: این ستاد باید با هوشیاری و انجام امر به معروف و نهی از منکر مانع از بروز هر گونه بد اخلاقی در این انتخابات شود.

نجار با تاکید بر اینکه انتخابات باید در فضایی آرام برگزار شود افزود: انتخابات اخیر باید به گونه ای برگزار شود که باعث ایجاد وحدت ملی شود.

وی با اشاره به نقش امر به معروف و نهی از منکر گفت: افرادی که اقدام به این عمل می کنند باید دارای سعه صدر باشند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان بر لزوم تبلیغات صحیح کاندیدها برای شرکت در انتخابات تاکید کرد و گفت: مسئولان باید با دقت بر شیوه تبلیغات کاندیدها نظارت داشته باشند.

نجار ادامه داد: افرادی که اقدام امر به معروف و نهی از منکر می کنند خود باید شئونات اسلامی و شرعی را به طور کامل رعایت کنند.

وی اظهار داشت: مجریان این فرضیه الهی باید از هر گونه خشونت در این مسیر پرهیز کنند و با لحنی ملایم و با احترام به افراد تذکر دهند.