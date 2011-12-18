به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داورانی که روز پایانی هفته هفدهم لیگ برتر و مرحله یک چهارم جام حذفی را قضاوت می‌کنند، به شرح زیر اعلام شد:

دوشنبه - 28/9/90

هفته هفدهم لیگ برتر:

* شهرداری تبریز - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: علیرضا فغانی، کمکها: مرتضی کریمی و امیربهرام حسین‌نقوی، داورچهارم: اشکان خورشیدی

ناظر: مسعود مرادی

* صنعت نفت آبادان - سایپا البرز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

داور:سعید مظفری زاده، کمکها: سعید زارع و مجید شمس، داور چهارم: اسماعیل آمری

ناظر: بهرام مهرپیما

* شاهین بوشهر - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

داور: قاسم واحدی، کمکها: رضا سخندان و حمید نظری، داور چهارم: جواد شرفی

ناظر: مسعود عنایت

* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن ترکی، کمکها: محسن فریمانی و صادق نوری، داور چهارم: منصور نوری

ناظر: محمدرضا فلاح

یکچهارم نهایی جام حذفی:

* صبای قم - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: هدایت ممبینی، کمکها: سعید علی نژادیان و سعید قاسمی، داور چهارم: سیدحسین زرگر

ناظر: عبداله باعزم