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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

معرفی داوران لیگ و جام حذفی/

ترکی داور دیدار پرسپولیس - فولاد / ممبینی بازی جام حذفی را قضاوت می‌کند

ترکی داور دیدار پرسپولیس - فولاد / ممبینی بازی جام حذفی را قضاوت می‌کند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال محسن ترکی را به عنوان آخرین دیدار هفته هفدهم و نیم فصل نخست یازدهمین دوره لیگ برتر انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داورانی که روز پایانی هفته هفدهم لیگ برتر و مرحله یک چهارم جام حذفی را قضاوت می‌کنند، به شرح زیر اعلام شد:

دوشنبه - 28/9/90
هفته هفدهم لیگ برتر:
* شهرداری تبریز - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: علیرضا فغانی، کمکها: مرتضی کریمی و امیربهرام حسین‌نقوی، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: مسعود مرادی

* صنعت نفت آبادان - سایپا البرز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
داور:سعید مظفری زاده، کمکها: سعید زارع و مجید شمس، داور چهارم: اسماعیل آمری
ناظر: بهرام مهرپیما

* شاهین بوشهر - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
داور: قاسم واحدی، کمکها: رضا سخندان و حمید نظری، داور چهارم: جواد شرفی
ناظر: مسعود عنایت

* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت 16:15،  ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن ترکی، کمکها: محسن فریمانی و صادق نوری، داور چهارم: منصور نوری
ناظر: محمدرضا فلاح

یکچهارم نهایی جام حذفی:
* صبای قم - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: هدایت ممبینی، کمکها: سعید علی نژادیان و سعید قاسمی، داور چهارم: سیدحسین زرگر
ناظر: عبداله باعزم

کد مطلب 1486471

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