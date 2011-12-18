تصویر آخرین شهید انقلاب بحرین/ پیرمرد بحرینی قربانی گاز خفه کننده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "حاج عبدعلی الموالی" که روز گذشته در مراسم تشییع پیکر یکی از شهدای انقلاب بحرین شرکت داشت در پی استنشاق گازهای خفه کننده به شهادت رسید.



حاج عبدعلی الموالی

روز گذشته مراسم تشییع پیکر "علی القصاب" در منطقه ابوصبیع با حمله شدید نیروهای امنیتی بحرین با حمایت نظامیان آل سعود تبدیل شد که طی آن علیه مردم از گازهای اشک آور و خفه کننده استفاده شد.

الموالی پیرمرد بحرینی نیز در اثر استنشاق همین گازها در نهایت شب گذشته به شهادت رسید تا پنجاه و پنجمین شهید انقلاب بحرین لقب بگیرد.