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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

استاندار کرمان:

لزوم جلوگیری از گسترش کرمان/ توسعه بی رویه شهر کرمان متوقف شود

لزوم جلوگیری از گسترش کرمان/ توسعه بی رویه شهر کرمان متوقف شود

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با اشاره به گسترش بی رویه کلانشهر کرمان خواستار برنامه ریزی در راستای جلوگیری از توسعه این کلانشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نجار عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمان اظهارداشت: شهر کرمان طی سالهای اخیر شاهد توسعه شهر و همچنین افزایش جمعیت است که مسئولان باید در راستای ساماندهی این وضعیت تلاش کنند.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای برنامه ریزی توسعه شهر در چارچوب طرحهای تفضیلی است که باید مورد نظر ویژه مسئولان قرار گیرد.

نجار تصریح کرد: توسعه بی رویه شهر موجب اخلال در خدمات رسانی شهری به شهروندان می شود و در کنار آن در زمینه تامین امنیت نیز مشکلاتی ایجاد می شود.

وی خواستار استفاده از فضاهای داخل شهر کرمان در زمینه ساخت و ساز شد و ادامه داد: محدودیتی در کرمان در زمینه اختصاص زمین برای ساخت و ساز وجود ندارد و این امر باید تصحیح شود.

وی در ادامه از فرمانداران خواست بودجه مناسبی برای زیبا سازی ورودی شهرها در نظر بگیرند.
 
استاندار کرمان ادامه داد: از دید هر فردی که از بیرون وارد شهرستان می شود ورودی شهر نشان دهنده وضعیت خود شهر است و به همین دلیل باید با دقت بیشتری در این زمینه کار کنیم.

در جلسه شورای برنامه ریزی کرمان 10 شهر طرحهای تفضیلی را ارائه دادند.
کد مطلب 1486475

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