لزوم جلوگیری از گسترش کرمان/ توسعه بی رویه شهر کرمان متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، نجار عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمان اظهارداشت: شهر کرمان طی سالهای اخیر شاهد توسعه شهر و همچنین افزایش جمعیت است که مسئولان باید در راستای ساماندهی این وضعیت تلاش کنند.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای برنامه ریزی توسعه شهر در چارچوب طرحهای تفضیلی است که باید مورد نظر ویژه مسئولان قرار گیرد.

نجار تصریح کرد: توسعه بی رویه شهر موجب اخلال در خدمات رسانی شهری به شهروندان می شود و در کنار آن در زمینه تامین امنیت نیز مشکلاتی ایجاد می شود.

وی خواستار استفاده از فضاهای داخل شهر کرمان در زمینه ساخت و ساز شد و ادامه داد: محدودیتی در کرمان در زمینه اختصاص زمین برای ساخت و ساز وجود ندارد و این امر باید تصحیح شود.

وی در ادامه از فرمانداران خواست بودجه مناسبی برای زیبا سازی ورودی شهرها در نظر بگیرند.

استاندار کرمان ادامه داد: از دید هر فردی که از بیرون وارد شهرستان می شود ورودی شهر نشان دهنده وضعیت خود شهر است و به همین دلیل باید با دقت بیشتری در این زمینه کار کنیم.



در جلسه شورای برنامه ریزی کرمان 10 شهر طرحهای تفضیلی را ارائه دادند.