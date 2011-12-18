عواید گمرک دوغارون به مردم منطقه تایباد تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسداللهی شنبه شب در جمع مردم تایباد اظهارکرد: اقدامات بسیار خوبی در منطقه تایباد، تربت جام و باخرز شروع شده است که پایه خیلی از این کار را نظام انقلاب اسلامی گذاشته و در آینده فرزندان همین منطقه از آن بهره خواهند برد.

وی گفت: با توجه به اینکه منطقه کرات منطقه ویژه معدن شده است، با دستور رئیس جمهور یک جبهه بهره برداری از معادن موسوم به سنگ آهن سنگان که در واقع سنگ آهن تایباد است شروع شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهارکرد: به دام انداختن هواپیمای جاسوسی فوق مدرن آمریکا یک دستاورد بسیار بزرگی بوده است.

اسداللهی افزود: این دستاورد بزرگ نشان از توان بالای جمهوری اسلامی ایران در عرصه های دفاعی و همچنین اشرافیت اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی ایران را می رساند.

وی اظهارکرد: با توجه به اینکه این هواپیمای جاسوسی آمریکا یک غنیمت است رئیس جمهوری آمریکا از سر استیصال خواستار بازگرداندن این هواپیما شده است.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس گفت: گرچه مردم ما هزینه های زیاد دادند ولی دستاوردهای این استقلال هم در عرصه های مختلف زیاد بوده و ما در اکثر عرصه های علمی دست آورد های بسیار خوبی داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه در گذشته تجهیزات دفاعی ما بیشتر غربی بوده اظهارکرد: امروز در خیلی از فناوری های دفاعی توان صدور تکنولوژی آن را داریم و آن هم به برکت انقلاب جمهوری اسلامی ایران بوده است.