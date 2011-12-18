اندیشه مولانا با تفکر اگزیستانسیالیستی شباهت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن اکبری بیرق استاد دانشگاه سمنان در دومین روز از کنفرانس جهانی بزرگداشت مولانا که یکشنبه 27 آذر ماه را به عنوان "از بلخ تا قومیه" در مرکز دایره المعارف اسلامی در حال برگزاریست به ارائه مقاله خود با عنوان "رویکردهای اگزیستانسیالیستی مولانا جلال الدین بلخی" پرداخت.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین مکاتب فلسفه قاره در قرن بیستم مکتب اگزیستانسیالیست است که با توجه عمده خود به مسائلی همچون وجود انسانی، فردیت، اخلاق و ایمان با ادبیات عرفانی نو صوفیانه ایرانی مشابهت های فراوانی دارد. مولانا جلال الدین بلخی عارف و شاعر بزرگ پارسی از جمله نمایندگان مهم ادبیات عرفانی و صوفیانه ایرانی است که دستگاه فکری و نبوغ و بدعت اندیشه عرفانی و فلسفیش از جهات بسیاری با تفکر اگزیستانسیالیستی مشابهت و مطابقت دارد.

استاد دانشگاه سمنان در پایان با تشریح اصول کلی نحله فلسفی اگزیستانسیالیسم به بیان ویژگی های این مکتب و نیز فلسفه کیکیردگارد سر سلسله تفکر اگزیستانسیالیستی پرداخت و در مورد تشابه این تفکر با اندیشه مولانا گفت: مولانا در رویکرد به مقالاتی همچون ایمان و اخلاق به روش فیلسوفان اگزیستانسیالیست همچون کیکگارد نزدیک است.

به گزارش مهر، در ادامه این نشست دکتر عدلان غره اوقلی اسماعیل استاد دانشگاه آنکارا پیرامون "نگاه مردم آناتولی به مولانا" سخنرانی کرد و گفت: توضیح نگاه مردم ترکیه به مولانا کاری بسیار دشوار است، چرا که مولانا در فرهنگ و ادبیات ترکی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. در مورد مولانا و پیرامون او منابع بسیاری به زبان ترکی وجود دارد که کتاب "سفینه مولویه" تألیف ساغد دده " ابتدای قرن هجدهم و کتاب "تزکره شهداری مولوی" تألیف اسرار دده اواخر قرن هجدهم می باشد.

وی افزود: در عصر حاضر تحقیقات علمی درباره تأثیرات مولانا و مثنوی او بر سنن شعری و اشعار کلاسیک ترکی انجام شده است مثل مقاله مفصل عامل کلدی با عنوان "تأثیر مولانا بر مثنوی های قرون 13 تا 15 میلادی" و "کتاب نزاهت اوزتکین" به عنوان تأثیر حکایات مثنوی مولانا بر مثنوی های سده 13 تا 15 میلادی به شمار می رود.

این مولوی شناس ترک یادآور شد: علاقه و توجه اندیشمندان عثمانی به مولانا بسیار عظیم بوده است. ملافناری از نیمه اول قرن نهم هجری که به عنوان نخستین شیخ الاسلام عثمانی پذیرفته می شود و شیخ الاسلام نامی کمال پاشازاده از نیمه اول قرن دهم هجری از جمله این دانشمندان هستند.

دکتر عدلان غره اوقلی افزود: اخیراً یک کتاب مهم در این زمینه چاپ شده است به عنوان مدایح درباره مولانا در شعر عثمانی و عناصر مولویه که عنوان اصلی آن مجموعه مدایح مولانا" است. واصف افندی گردآورنده مجموعه در آخر قرن 19 نزدیک به 600 شعر را جمع آوری کرده است.

استاد دانشگاه آنکارا در پایان تأکید کرد: در عصر حاصر مردم ترکیه نسبت به مولانا توجه و علاقه زیادی دارند. الان در شهرهای مختلف ترکیه جلسه های مثنوی خوانی برگزار می شود مثلا در آنکارا در چند محل مثنوی شریف می خوانند، 12 سال است که در بنیاد اتحادیه نویسندگان ترکیه هفته ای یکبار شب دوشنبه جلسه مثنوی خوانی تشکیل می شود و در شهر قونیه هر هفته شنبه شب ها مجلس سماء اجرا می شود که هر هفته حدود 2 هزار نفر در آن شرکت می کنند.