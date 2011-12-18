بانک ها طبق قانون به متقاضیان اشتغال در دیواندره تسهیلات پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله عبیدی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دیواندره با تاکید بر همکاری و تعامل بیشتر بانک ها در راستای پرداخت تسهیلات به افراد متقاضی گفت: با توجه به موارد اعلامی از سوی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانکهای عامل در بحث تسهیلات باید در چهارچوب قانون به وظیفه خود عمل کنند.

وی با اشاره به ضرورت تحقق سه هزار 300 فرصت شغلی تعهد شده در سطح شهرستان دیواندره بیان کرد: با توجه به همکاری و مشارکت کلیه دستگاه های دولتی تاکنون بیش از 75 درصد از اشتغال تعهد شده در سطح این شهرستان جنبه عملیاتی به خود گرفته است.

معاون فرماندار شهرستان دیواندره با اشاره به لزوم مشارکت و همکاری سیستم بانکی برای تسریع در ایجاد اشتغال در این شهرستان یادآور شد: کلیه دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل باید در بحث ارائه تسهیلات برای ایجاد فرصت های شغلی اهتمام جدی به خرج دهند.

عبیدی در ادامه از بانک های عامل خواست در ارائه تسهیلات اشتغالزایی ضمن در نظر گرفتن مسائل قانونی با تسهیل شرایط همکاری بهتری با افراد سرمایه گذار داشته باشند.

در ادامه این جلسه گزارشی از وضعیت اشتغال ایجاد شده از ابتدای سال جاری تاکنون توسط دستگاه های مختلف دولتی در شهرستان دیواندره ارائه شد.