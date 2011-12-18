سطح فنی لیگ تکواندو افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، کوهیار دادگر با اشاره به نائب قهرمانی تیم تکواندوی شهرداری بندرعباس در نیم فصل نخست لیگ برتر تکواندو، بیان داشت: در فصل جاری مسابقات از سطح فنی بالاتری برخوردار بود و هیچکدام از تیمها زنگ تفریحی برای سایر تیمها نبودند و رقابتهای به صورت نزدیک و حساس دنبال شد.

وی با بیان اینکه تیم شهرداری بندرعباس با تقویت بازیکنان و کاردفنی در فصل جاری برای رسیدن به مقام قهرمانی تلاش می کند، تصریح کرد: در تمامی مسابقات نیم فصل به عنوان یک مدعی ظاهر شدیم و به خوبی حریفان را یکی پس از دیگری از سد راه برداشتیم.

سرپرست تیم تکواندوی شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه از ابتدای فصل هدف این تیم رسیدن به مقام قهرمانی و حضور در مسابقات باشگاه های آسیا بوده، اظهار داشت: امیدواریم در دور برگشت با جبران اندک اشتباهات گذشته و حمایتهای مسئولان بتوانیم برای نخستین بار بر مقام قهرمانی تکیه زده و به سلطه دانشگاه آزاد در رقابتهای لیگ برتر تکواندو خاتمه دهیم.

دادگر خواستار حمایت هرچه بیشتر مسئولان باشگاه شهرداری بندرعباس شد و عنوان کرد: در صورت ادامه حمایتهای مسئولان به طور حتم در پایان فصل بر سکوی نخست مسابقات قرار خواهیم گرفت.